«Ένας θρόνος κατάλληλος για βασιλιά» - Έφτιαξαν γλυπτό τουαλέτας έξω από τον Λευκό Οίκο

Snapshot Μια ομάδα καλλιτεχνών τοποθέτησε ένα χρυσό γλυπτό τουαλέτας στο National Mall έξω από τον Λευκό Οίκο ως κριτική στις ανακαινίσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το γλυπτό φέρει την επιγραφή «Ένας θρόνος κατάλληλος για βασιλιά» και συνοδεύεται από χαρτί υγείας με την ένδειξη «Secret Handshake».

Η ομάδα «Secret Handshake» έχει δημιουργήσει διάφορα έργα τέχνης διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ και των υποστηρικτών του τους τελευταίους 16 μήνες.

Πρόσφατα, η ίδια ομάδα παρουσίασε γλυπτά που απεικονίζουν τον Τραμπ με τον Τζέφρι Έπσταϊν σε σκηνές που σχολιάζουν αρνητικά τη σχέση τους.

Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να βρίσκει κανείς... τουαλέτες στο National Mall, το πάρκο που βρίσκεται έξω από τον Λευκό Οίκο, ωστόσο μια ομάδα καλλιτεχνών είπε να αλλάξει αυτή τη νόρμα.

Μόνο που η τουαλέτα που κατασκεύασαν δεν διατίθεται προς τη γνωστή χρήση των τουαλετών από το κοινό, παρά ως μέσο... κοροϊδίας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και των ανακαινίσεών του στο προεδρικό του μέγαρο.

Το γλυπτό που έκανε την εμφάνισή του στο γνωστό πάρκο της Ουάσινγκτον, είναι βαμμένο με χρυσό σπρέι και τοποθετήθηκε σε ένα βάθρο από ψεύτικο μάρμαρο, ενώ αποτελεί το τελευταίο από μια σειρά έργων τέχνης και εγκαταστάσεων διαμαρτυρίας που στοχεύουν τον Τραμπ και την κυβέρνησή του.

Σε κάθε πλευρά του γλυπτού έχει τοποθετηθεί μια πλάκα στην οποία αναγράφεται: «Ένας θρόνος κατάλληλος για βασιλιά», ενώ σε μια βάση δίπλα στη λεκάνη είχε πάνω ένα χαρτί υγείας με τις λέξεις «Secret Handshake» τυπωμένες σε κάθε φύλλο.

Το «Secret Handshake» είναι το όνομα μιας ομάδας αντάρτικης τέχνης που έχει δημιουργήσει και άλλα έργα που έχουν τοποθετηθεί στο National Mall τους τελευταίους 16 μήνες και έχουν επικρίνει τον Τραμπ και τους οπαδούς του. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, εγκατέστησαν ένα άγαλμα του προέδρου να αγκαλιάζει τον αποθανόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σε μια αναπαράσταση μιας διάσημης σκηνής από την ταινία «Τιτανικός».

Τον Σεπτέμβριο, η ίδια ομάδα καλλιτεχνών εγκατέστησε ένα χάλκινο άγαλμα βαμμένο με σπρέι με τίτλο «Οι καλύτεροι φίλοι για πάντα» που απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι-χέρι.

Διαβάστε επίσης