Νέα ρωσική επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη: Θέλει δικούς του στην Εκκλησία Γεωργίας

Σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών(SVR) o Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιδιώκει να θέσει υπό την επιρροή του την Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία

Μάνος Χατζηγιάννης

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Ίμβρο

Νέα επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου εξαπέλυσε η ρωσική πλευρά με αφορμή το θάνατο του Πατριάρχη Γεωργίας, Ηλία.

Σύμφωνα με το γραφείο τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών(SVR) o Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιδιώκει να θέσει υπό την επιρροή του την Γεωργιανή Ορθόδοξη Εκκλησία, εκμεταλλευόμενος τον θάνατο του Καθολικού-Πατριάρχη πάσης Γεωργίας Ηλία Β'.

Υπενθυμίζεται ότι περί τα μέσα Ιανουαρίου το SVR είχε και πάλι ξιφουλκήσει κατά του κ. Βαρθολομαίου με βαρείς χαρακτηρισμούς και τότε αφορμή την Εκκλησία του Μαυροβουνίου.

Σύμφωνα με το SVR, ο Βαρθολομαίος επιθυμεί να προαγάγει έναν εκπρόσωπο της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην κενή πατριαρχική θέση, κάποιον στον οποίο μπορεί να βασιστεί. Ο Μητροπολίτης Δυτικής Ευρώπης Αβραάμ και ο Μητροπολίτης Πότι και Χόμπι Γρηγόριος θεωρούνται υποψήφιοι για αυτόν τον ρόλο. Το SVR τόνισε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον στενό του κύκλο, τους θεωρεί ως τους καταλληλότερους εκτελεστές της διαθήκης του.

Το «σχίσμα» Φαναρίου – Μόσχας

Δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι το Φανάρι πάει να κάνει ότι έπραξε και με την Ουκρανική Εκκλησία, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της Μόσχας σε σημείο του να διακόψει την Κοινωνία.

Ο «Τόμος Αυτοκεφαλίας» το 2018 για την Ουκρανία αναφέρεται στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγήσει αυτόνομο (αυτοκέφαλο) καθεστώς στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δημιουργώντας την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα έχει διχάσει την Παγκόσμια Ορθοδοξία εδώ και πολλά χρόνια, αφού ερμηνεύεται ως...ουρά της αμερικανορωσικής κόντρας σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι σαφές πως έχει και πολιτικές διαστάσεις. Άλλωστε πολλάκις η ρωσική διπλωματία έχει κατηγορήσει το Φανάρι για τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο.

Ο Μητροπολίτης Επιφάνιος αναγνωρίζεται πλέον από αρκετές άλλες αυτοκέφαλες Εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Ελλαδική, ως ο Προκαθήμενος μίας από τις μεγαλύτερες Εκκλησίες της Ουκρανίας. Γύρω στις 7.000 ενορίες, χιλιάδες ιερείς, δεκάδες αρχιερείς.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρέδωσε ανήμερα των Φώτων το 2019 τον Τόμο της Αυτοκεφαλίας στον Μητροπολίτη Κιέβου και πρώτο Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας κ. Επιφάνιο κατά την τελετή παράδοσης που έλαβε χώρα με Συλλείτουργο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. «Η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία σήμερα ενεργεί χωρίς καμία ιδιοτέλεια και σκοπιμότητα, αλλά μόνο για την ενότητα του Ουκρανικού λαού», σημείωσε τότε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγη ώρα πριν την απονομή του Τόμου Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

Αφού αναφέρθηκε δε σε ιστορικά γεγονότα της ίδρυσης της Εκκλησίας του Κιέβου και επεσήμανε ότι και στο σύνταγμα της Ουκρανίας που συντάχθηκε το 1710 προβλέπεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας ήθελε να μείνει υπό του Αγιωτάτου Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης, ζήτησε από την δέκατη Πέμπτη Αυτοκέφαλη εκκλησία να μην εκλάβει τον Τόμο αυτό της Αυτοκεφαλίας ως σύμβολο εξουσίας αλλά ως απόδειξη αγάπης.

Μέχρι αυτήν εξέλιξη, ο Μητροπολίτης Ονούφριος ήταν ο 122ος μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, προκαθήμενος της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προσκείμενης στο Πατριαρχείο Μόσχας και μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Η παράδοση του Τόμου Αυτοκεφαλίας άνοιξε τον ασκό του Αιόλου προκαλώντας την αντίδραση της Ρωσικής Εκκλησίας, η οποία διέκοψε την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

