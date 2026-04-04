Ινδία: Εφαρμογή φέρνει «επανάσταση» στις καλλιέργειες – Τέλος οι μεσάζοντες για τους αγρότες

Πώς ένας ψηφιακός λογαριασμός και ένα δίκτυο τραπεζών σιτηρών απελευθερώνουν τους αγρότες της Ινδίας από τους μεσάζοντες

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Η εφαρμογή Ergos αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι μικροκαλλιεργητές πωλούν τις καλλιέργειές τους στην Ινδία

Kishor Kumar Jha μέσω Better India
  • Το Ergos είναι μια ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει στους αγρότες του Μπιχάρ στην Ινδία να διαχειρίζονται ψηφιακά τη σοδειά τους και να πωλούν απευθείας, χωρίς μεσάζοντες.
  • Η εφαρμογή παρέχει στους αγρότες δυνατότητα παρακολούθησης αποθεμάτων και τιμών σε πραγματικό χρόνο, δίνοντάς τους τον έλεγχο της πώλησης.
  • Μέσω του Ergos, οι αγρότες μπορούν να λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο περίπου 1%, χρησιμοποιώντας τη σοδειά τους ως εγγύηση.
  • Οι τράπεζες σιτηρών του συστήματος εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους αποθήκευσης, μειώνοντας τις απώλειες σοδειάς λόγω υγρασίας και παρασίτων.
  • Η πρωτοβουλία συμβάλλει στη μείωση των απωλειών σιτηρών της Ινδίας και βελτιώνει τη σταθερότητα της αγροτικής αγοράς στη χώρα.
Μια νέα τεχνολογική εφαρμογή στον τομέα της αγροτικής διατροφής αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για τους αγρότες στο κρατίδιο Μπιχάρ της Ινδίας, προσφέροντάς τους πρωτοφανή έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της παραγωγής τους.

Πρόκειται για το Ergos, έναν ψηφιακό «λογαριασμό σιτηρών» που συνδέεται με ένα δίκτυο τοπικών «τραπεζών σιτηρών». Μέσω της πλατφόρμας, οι παραγωγοί μπορούν να αποθηκεύουν τη σοδειά τους, να παρακολουθούν το απόθεμά τους και τις εθνικές τιμές σε πραγματικό χρόνο και να προχωρούν σε πώληση με ένα απλό άγγιγμα στο κινητό τους, όποτε κρίνουν ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Το τέλος της κυριαρχίας των μεσαζόντων

Η γεωργία συνοδεύεται παραδοσιακά από αβεβαιότητα. Για τους μικροκαλλιεργητές, η οικοδόμηση ενός δικτύου εμπόρων και μεταφορέων κατά τη διάρκεια του θερισμού ήταν ανέκαθεν ανέφικτη. Αυτό το κενό κάλυπταν οι μεσάζοντες, οι οποίοι συχνά επέβαλλαν τις δικές τους τιμές, αφήνοντας τους αγρότες με το δίλημμα: πώληση σε εξευτελιστική τιμή ή καταστροφή της σοδειάς.

Οι ιδρυτές του Ergos, Kishor Kumar Jha και Praveen Kumar, δημιούργησαν το σύστημα αυτό ακριβώς για να ανατρέψουν το κατεστημένο, δίνοντας τη λήψη αποφάσεων πίσω στον παραγωγό.

«Αν μας έλεγαν ότι η τιμή έπεσε σήμερα, ήμασταν αναγκασμένοι να πουλήσουμε όσο-όσο», εξηγεί ο 66χρονος Ajay Kumar Chaudhary, αγρότης που χρησιμοποιεί την εφαρμογή. «Τώρα εμείς αποφασίζουμε. Αν η τιμή δεν είναι καλή, περιμένουμε μέχρι να βελτιωθεί».

Χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ergos είναι η παροχή ρευστότητας. Ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι αγρότες συχνά πέφτουν θύματα ληστρικών επιτοκίων που αγγίζουν το 50% ή 60%, μέσω της εφαρμογής μπορούν να λάβουν δάνειο με επιτόκιο περίπου 1%, χρησιμοποιώντας τη stored σοδειά τους ως εγγύηση. Το δάνειο αποπληρώνεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η πώληση των σιτηρών.

Εθνικό όφελος και επιστημονική αποθήκευση

Πέρα από το οικονομικό όφελος για τον μεμονωμένο παραγωγό, η πρωτοβουλία έχει ευρύτερο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία της Ινδίας. Σύμφωνα με τον ιδρυτή Jha, η χώρα χάνει ετησίως περίπου το 18% της παραγωγής σιτηρών λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης. Οι τράπεζες σιτηρών του Ergos χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, εξασφαλίζοντας ότι η σοδειά παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προστατευμένη από την υγρασία και τα παράσιτα.

Με την εισαγωγή του Ergos, τουλάχιστον μία από τις μεγάλες αβεβαιότητες του επαγγέλματος —η αστάθεια της αγοράς— φαίνεται να επιλύεται, μετατρέποντας τον αγρότη από έναν «πωλητή σε απόγνωση» σε έναν «στρατηγικό επενδυτή».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ