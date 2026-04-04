Ινδία: Εφαρμογή φέρνει «επανάσταση» στις καλλιέργειες – Τέλος οι μεσάζοντες για τους αγρότες

Η εφαρμογή Ergos αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι μικροκαλλιεργητές πωλούν τις καλλιέργειές τους στην Ινδία

Μια νέα τεχνολογική εφαρμογή στον τομέα της αγροτικής διατροφής αλλάζει ριζικά τα δεδομένα για τους αγρότες στο κρατίδιο Μπιχάρ της Ινδίας, προσφέροντάς τους πρωτοφανή έλεγχο στην οικονομική διαχείριση της παραγωγής τους.

Πρόκειται για το Ergos, έναν ψηφιακό «λογαριασμό σιτηρών» που συνδέεται με ένα δίκτυο τοπικών «τραπεζών σιτηρών». Μέσω της πλατφόρμας, οι παραγωγοί μπορούν να αποθηκεύουν τη σοδειά τους, να παρακολουθούν το απόθεμά τους και τις εθνικές τιμές σε πραγματικό χρόνο και να προχωρούν σε πώληση με ένα απλό άγγιγμα στο κινητό τους, όποτε κρίνουν ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Το τέλος της κυριαρχίας των μεσαζόντων

Η γεωργία συνοδεύεται παραδοσιακά από αβεβαιότητα. Για τους μικροκαλλιεργητές, η οικοδόμηση ενός δικτύου εμπόρων και μεταφορέων κατά τη διάρκεια του θερισμού ήταν ανέκαθεν ανέφικτη. Αυτό το κενό κάλυπταν οι μεσάζοντες, οι οποίοι συχνά επέβαλλαν τις δικές τους τιμές, αφήνοντας τους αγρότες με το δίλημμα: πώληση σε εξευτελιστική τιμή ή καταστροφή της σοδειάς.

Οι ιδρυτές του Ergos, Kishor Kumar Jha και Praveen Kumar, δημιούργησαν το σύστημα αυτό ακριβώς για να ανατρέψουν το κατεστημένο, δίνοντας τη λήψη αποφάσεων πίσω στον παραγωγό.

«Αν μας έλεγαν ότι η τιμή έπεσε σήμερα, ήμασταν αναγκασμένοι να πουλήσουμε όσο-όσο», εξηγεί ο 66χρονος Ajay Kumar Chaudhary, αγρότης που χρησιμοποιεί την εφαρμογή. «Τώρα εμείς αποφασίζουμε. Αν η τιμή δεν είναι καλή, περιμένουμε μέχρι να βελτιωθεί».

Χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Ergos είναι η παροχή ρευστότητας. Ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο οι αγρότες συχνά πέφτουν θύματα ληστρικών επιτοκίων που αγγίζουν το 50% ή 60%, μέσω της εφαρμογής μπορούν να λάβουν δάνειο με επιτόκιο περίπου 1%, χρησιμοποιώντας τη stored σοδειά τους ως εγγύηση. Το δάνειο αποπληρώνεται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η πώληση των σιτηρών.

Εθνικό όφελος και επιστημονική αποθήκευση

Πέρα από το οικονομικό όφελος για τον μεμονωμένο παραγωγό, η πρωτοβουλία έχει ευρύτερο αντίκτυπο στην εθνική οικονομία της Ινδίας. Σύμφωνα με τον ιδρυτή Jha, η χώρα χάνει ετησίως περίπου το 18% της παραγωγής σιτηρών λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης. Οι τράπεζες σιτηρών του Ergos χρησιμοποιούν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, εξασφαλίζοντας ότι η σοδειά παραμένει αναλλοίωτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προστατευμένη από την υγρασία και τα παράσιτα.

Με την εισαγωγή του Ergos, τουλάχιστον μία από τις μεγάλες αβεβαιότητες του επαγγέλματος —η αστάθεια της αγοράς— φαίνεται να επιλύεται, μετατρέποντας τον αγρότη από έναν «πωλητή σε απόγνωση» σε έναν «στρατηγικό επενδυτή».

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

