Η πολυτελής ζωή της ανιψιάς και της εγγονής του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

«Ενώ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος και χαρακτήριζε την Αμερική ως τον "Μεγάλο Σατανά"», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών για την 47χρονη ανιψιά του Κασέμ Σουλεϊμανί, Hamideh Soleimani Afshar

Η πολυτελής ζωή της ανιψιάς και της εγγονής του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ
Η ανιψιά του διοικητή των «Φρουρών της Επανάστασης», Κασέμ Σουλεϊμανί — η οποία πρόβαλλε στο Instagram την πολυτελή ζωή της στο Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα χαρακτήριζε τις ΗΠΑ ως τον «Μεγάλο Σατανά» — και η κόρη της συνελήφθησαν από πράκτορες της ICE, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (4/4) το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Hamideh Soleimani Afshar, η οποία φέρεται να πανηγύριζε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών βάσεων, καθώς και η κόρη της, Sarinasadat Hosseiny, είδαν τις πράσινες κάρτες τους να ανακαλούνται λόγω των δεσμών τους με το ιρανικό καθεστώς.

Η Hamideh Soleimani Afshar / Instagram

«Ενώ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, πανηγύριζε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, επαινούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, χαρακτήριζε την Αμερική ως τον “Μεγάλο Σατανά” και εξέφραζε την αταλάντευτη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών που επιβεβαιώνει τις συλλήψεις.

Η Hamideh Soleimani Afshar / Instagram

Η 47χρονη Afshar εισήλθε στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, έλαβε άσυλο το 2019 και εξασφάλισε πράσινη κάρτα το 2021 επί κυβέρνησης Biden. Από τότε που απέκτησε την πράσινη κάρτα της, πραγματοποίησε τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια πίσω στο Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η 25χρονη Sarinasadat Hosseiny εισήλθε επίσης στις ΗΠΑ το 2015 με φοιτητική βίζα και απέκτησε πράσινη κάρτα το 2023. Η εικόνα της στα social media φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με το σιιτικό Ισλάμ που υποστήριζε η μητέρα της.

Η Sarinasadat Hosseiny / Instagram

Φωτογραφίες από τους — πλέον διαγραμμένους — λογαριασμούς της στα social media τη δείχνουν να ποζάρει με μπικίνι, να επιδεικνύει τατουάζ στην κοιλιά και να χαλαρώνει πάνω σε τζετ σκι φορώντας αποκαλυπτικό μαγιό.

Άλλες αναρτήσεις στο Instagram φέρονται να δείχνουν τη Hosseiny να διασκεδάζει σε κλαμπ στο Μαϊάμι, να κάνει διακοπές στην Αλάσκα και να περνά ξέγνοιαστες στιγμές στο Λας Βέγκας.

«Είναι προνόμιο να σου χορηγείται πράσινη κάρτα για να ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ένας κάτοχος πράσινης κάρτας αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, τότε η πράσινη κάρτα θα ανακληθεί», δήλωσε στη New York Post η Lauren Bis, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Η Sarinasadat Hosseiny / Instagram

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην πολυτελή ζωή της Afshar στο Λος Άντζελες, την οποία φέρεται να κατέγραφε συχνά στον λογαριασμό της στο Instagram, ο οποίος επίσης φαίνεται να έχει διαγραφεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, η 47χρονη εντοπίστηκε το Σάββατο έξω από την κατοικία της στην περιοχή Tujunga, να βάζει βιαστικά τις αποσκευές της στο υπερπολυτελές αυτοκίνητό της, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε δημόσια η σύλληψή της.

Γείτονες δήλωσαν στη New York Post ότι η Afshar διέμενε σε κατοικία περίπου 20 μίλια βόρεια από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Η κόρη της Afshar συνελήφθη από την ICE ενώ οδηγούσε.

«Η κόρη μένει στο Χόλιγουντ. Ο σύντροφός της μου είπε ότι εκείνος και η Sarina οδηγούσαν έξω από το σπίτι όταν τους έκλεισαν τον δρόμο οχήματα της ICE. Είπε ότι οι πράκτορες απαιτούσαν να μάθουν πού βρισκόταν η μητέρα», δήλωσε γείτονας της 47χρονης Afshar.

Η Hamideh Soleimani Afshar / Instagram

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την απόφαση απομάκρυνσής τους, καθώς ο κοινός πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εισήλθε στην έκτη εβδομάδα του.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που στηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», έγραψε ο Ρούμπιο στην πλατφόρμα X.

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τερμάτισε επίσης το νόμιμο καθεστώς παραμονής της Fatemeh Ardeshir-Larjiani, κόρης του πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ali Larijani.

Ο Larijani, σκληροπυρηνικό στέλεχος του καθεστώτος, που θεωρούνταν de facto ηγέτης μετά την ισραηλινή επίθεση κατά την οποία δολοφονήθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης Ayatollah Ali Khamenei, σκοτώθηκε στις 16 Μαρτίου από κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Qasem Soleimani, ο οποίος ηγείτο της διαβόητης Δύναμης Quds των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σκοτώθηκε το 2020 σε πλήγμα με drone που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ στο Ιράκ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ