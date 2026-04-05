Η πολυτελής ζωή της ανιψιάς και της εγγονής του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Η ανιψιά του διοικητή των «Φρουρών της Επανάστασης», Κασέμ Σουλεϊμανί — η οποία πρόβαλλε στο Instagram την πολυτελή ζωή της στο Λος Άντζελες, ενώ παράλληλα χαρακτήριζε τις ΗΠΑ ως τον «Μεγάλο Σατανά» — και η κόρη της συνελήφθησαν από πράκτορες της ICE, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (4/4) το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Hamideh Soleimani Afshar, η οποία φέρεται να πανηγύριζε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών βάσεων, καθώς και η κόρη της, Sarinasadat Hosseiny, είδαν τις πράσινες κάρτες τους να ανακαλούνται λόγω των δεσμών τους με το ιρανικό καθεστώς.

Η Hamideh Soleimani Afshar / Instagram

«Ενώ ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, προωθούσε την προπαγάνδα του ιρανικού καθεστώτος, πανηγύριζε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, επαινούσε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, χαρακτήριζε την Αμερική ως τον “Μεγάλο Σατανά” και εξέφραζε την αταλάντευτη υποστήριξή της στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική», αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών που επιβεβαιώνει τις συλλήψεις.

Η 47χρονη Afshar εισήλθε στις ΗΠΑ το 2015 με τουριστική βίζα, έλαβε άσυλο το 2019 και εξασφάλισε πράσινη κάρτα το 2021 επί κυβέρνησης Biden. Από τότε που απέκτησε την πράσινη κάρτα της, πραγματοποίησε τουλάχιστον τέσσερα ταξίδια πίσω στο Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η 25χρονη Sarinasadat Hosseiny εισήλθε επίσης στις ΗΠΑ το 2015 με φοιτητική βίζα και απέκτησε πράσινη κάρτα το 2023. Η εικόνα της στα social media φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με το σιιτικό Ισλάμ που υποστήριζε η μητέρα της.

Η Sarinasadat Hosseiny / Instagram

Φωτογραφίες από τους — πλέον διαγραμμένους — λογαριασμούς της στα social media τη δείχνουν να ποζάρει με μπικίνι, να επιδεικνύει τατουάζ στην κοιλιά και να χαλαρώνει πάνω σε τζετ σκι φορώντας αποκαλυπτικό μαγιό.

Άλλες αναρτήσεις στο Instagram φέρονται να δείχνουν τη Hosseiny να διασκεδάζει σε κλαμπ στο Μαϊάμι, να κάνει διακοπές στην Αλάσκα και να περνά ξέγνοιαστες στιγμές στο Λας Βέγκας.

«Είναι προνόμιο να σου χορηγείται πράσινη κάρτα για να ζεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι ένας κάτοχος πράσινης κάρτας αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ, τότε η πράσινη κάρτα θα ανακληθεί», δήλωσε στη New York Post η Lauren Bis, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην πολυτελή ζωή της Afshar στο Λος Άντζελες, την οποία φέρεται να κατέγραφε συχνά στον λογαριασμό της στο Instagram, ο οποίος επίσης φαίνεται να έχει διαγραφεί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της New York Post, η 47χρονη εντοπίστηκε το Σάββατο έξω από την κατοικία της στην περιοχή Tujunga, να βάζει βιαστικά τις αποσκευές της στο υπερπολυτελές αυτοκίνητό της, λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε δημόσια η σύλληψή της.

Γείτονες δήλωσαν στη New York Post ότι η Afshar διέμενε σε κατοικία περίπου 20 μίλια βόρεια από το κέντρο του Λος Άντζελες.

Η κόρη της Afshar συνελήφθη από την ICE ενώ οδηγούσε.

«Η κόρη μένει στο Χόλιγουντ. Ο σύντροφός της μου είπε ότι εκείνος και η Sarina οδηγούσαν έξω από το σπίτι όταν τους έκλεισαν τον δρόμο οχήματα της ICE. Είπε ότι οι πράκτορες απαιτούσαν να μάθουν πού βρισκόταν η μητέρα», δήλωσε γείτονας της 47χρονης Afshar.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαιρέτισε την απόφαση απομάκρυνσής τους, καθώς ο κοινός πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν εισήλθε στην έκτη εβδομάδα του.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα επιτρέψει στη χώρα μας να γίνει καταφύγιο για αλλοδαπούς που στηρίζουν αντιαμερικανικά τρομοκρατικά καθεστώτα», έγραψε ο Ρούμπιο στην πλατφόρμα X.

Until recently, Hamideh Soleimani Afshar and her daughter were green card holders living lavishly in the United States.



Afshar is the niece of deceased Iranian Major General Qasem Soleimani. She is also an outspoken supporter of the Iranian regime who celebrated attacks on… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 4, 2026

Τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τερμάτισε επίσης το νόμιμο καθεστώς παραμονής της Fatemeh Ardeshir-Larjiani, κόρης του πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Ali Larijani.

Ο Larijani, σκληροπυρηνικό στέλεχος του καθεστώτος, που θεωρούνταν de facto ηγέτης μετά την ισραηλινή επίθεση κατά την οποία δολοφονήθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης Ayatollah Ali Khamenei, σκοτώθηκε στις 16 Μαρτίου από κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο Qasem Soleimani, ο οποίος ηγείτο της διαβόητης Δύναμης Quds των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σκοτώθηκε το 2020 σε πλήγμα με drone που διατάχθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ στο Ιράκ, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

