Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για «νέα τάξη» στον Κόλπο

Γιάννης Φιλιππάκος

Η ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ «δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους», ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η IRGC έκανε λόγο για «τελική φάση επιχειρησιακών προετοιμασιών» με στόχο την εγκαθίδρυση μιας «νέας τάξης» στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την έγκριση, από κοινοβουλευτική επιτροπή στο Ιράν, σχεδίου νόμου που προβλέπει την επιβολή τελών διέλευσης για τα πλοία που διασχίζουν το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, η πρόταση περιλαμβάνει την καταβολή τελών σε εθνικό νόμισμα, ενδεχόμενη απαγόρευση διέλευσης για ΗΠΑ και Ισραήλ, καθώς και περιορισμούς για χώρες που συμμετέχουν σε κυρώσεις κατά της Τεχεράνης.

Παράλληλα, το σχέδιο αγγίζει ζητήματα κυριαρχίας, αρμοδιοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, θαλάσσιας ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και νομικής συνεργασίας με το Ομάν.

