Το ομορφότερο μέρος του κόσμου: Ο επίγειος παράδεισος της Ισπανίας στην κορυφή της λίστας

Η Ισπανία είναι γεμάτη από τοποθεσίες που αξίζει να ανακαλύψει κανείς, όμως το διεθνούς φήμης περιοδικό Time Out ξεχώρισε μία από αυτές ως την ομορφότερη σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πρόκειται για το Εθνικό Πάρκο Picos de Europa, μια έκταση στις περιοχές της Κανταβρίας, των Αστούριων, της Καστίλλης και Λεόν. Το περιοδικό εξυμνεί την εντυπωσιακή ομορφιά του τοπίου, εστιάζοντας στην κορυφή Torre de Cerredo που φτάνει τα 2.650 μέτρα υψόμετρο, προσφέροντας καθηλωτική θέα προς την Κανταβρική Θάλασσα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr