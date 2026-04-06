Συναγερμός στη Γερμανία: Εντοπίστηκε φιαλίδιο με το ραδιενεργό δηλητήριο «Πολώνιο 210»

Φιαλίδιο με το δυνητικά θανατηφόρο ραδιενεργό δηλητήριο «Πολώνιο 210» εντόπισαν χθες δύο άνδρες στο Βάιχινγκεν αν ντερ Εντς στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια του «κυνηγιού» των πασχαλινών αυγών σε κήπο ιδιωτικής κατοικίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λούντβιχσμπουργκ, η έρευνα διεξάγεται από την Εγκληματολογική Υπηρεσία του κρατιδίου (LKA) σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αρχικά δεν ήταν βέβαιο ότι το φιαλίδιο που βρέθηκε με την επιγραφή «Πολώνιο 210» περιείχε πράγματι τη συγκεκριμένη ουσία, ελήφθησαν ωστόσο όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τη μεταφορά του και σήμερα ανακοινώθηκε ότι, με βάση το βάρος και την εικόνα, εκτιμάται ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για το ραδιενεργό δηλητήριο. Στο σημείο πάντως που βρέθηκε, οι μετρήσεις για ραδιενέργεια ήταν αρνητικές, ενώ οι δύο άνδρες που το εντόπισαν είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρμόδιο για τη διερεύνηση του περιεχομένου του φιαλιδίου είναι το υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η προέλευσή του, αλλά και το πώς κατέληξε σε έναν κήπο στα περίχωρα μιας μικρής πόλης έξω από την Στουτγάρδη.

Το πολώνιο είναι χημικό στοιχείο με υψηλή ραδιοτοξικότητα και ως εκ τούτου πολύ επιβλαβές για την υγεία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ακτινοπροστασίας (BfS), η ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη όταν εισπνέεται ή απορροφάται μέσω του δέρματος μέσω ανοιχτών πληγών.

Έπειτα από επίθεση με την εν λόγω ουσία πέθανε το 2006 στο Λονδίνο ο Αλεξάντερ Λιτβινένκο, επικριτής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και πρώην αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.