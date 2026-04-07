Οι Ιρανοί αγοράζουν γεννήτριες, κιτ επιβίωσης και σφραγίζουν παράθυρα: «Έχουμε τιμωρηθεί αρκετά»

Οι Ιρανοί που έχουν αντέξει περισσότερο από έναν μήνα πολέμου, προετοιμάζονται για εντατικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, καθώς πολλοί από αυτούς κλείνουν τα παράθυρα με ταινίες και αγοράζουν γεννήτριες. Προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο δραματικής κλιμάκωσης, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Οικογένειες στην Τεχεράνη δένουν τα παράθυρά τους με ταινία και κοιμούνται μαζί σε δωμάτια μακριά από τα τζάμια. Τα κτήριά τους έχουν ήδη πληγεί από τις νυχτερινές εκρήξεις στους πιο παρατεταμένους βομβαρδισμούς στην πρωτεύουσα μετά την οκταετία του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Κάποιοι σπεύδουν να αγοράσουν γεννήτριες, ανησυχώντας ότι νέες επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε κρίσιμες υπηρεσίες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό .

Οι βομβιστικές επιθέσεις και οι απειλές έχουν αναγκάσει πολλούς Ιρανούς να ζουν με τον φόβο όχι μόνο για την ίδια τους την κυβέρνησή, η οποία σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους σε μια καταστολή των διαδηλωτών στις αρχές του έτους, αλλά και για τους επίδοξους Αμερικανούς διασώστες τους, οι οποίοι δεσμεύτηκαν στην αρχή του πολέμου να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την πτώση της κυβέρνησής τους.

Μια 43χρονη γυναίκα που ζει στην Τεχεράνη και υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού είπε ότι ανησυχεί για το τι θα μπορούσαν να σημαίνουν για την υγειονομική της περίθαλψη οι εντατικές επιθέσεις σε υποδομές. «Ο Τραμπ είχε πει ότι η βοήθεια ήταν καθ' οδόν για τον λαό του Ιράν», είπε, «αλλά η παράταση του πολέμου και η καταστροφή υποδομών, πανεπιστημίων, φαρμακευτικών εταιρειών κ.λπ., μας έχει ανησυχήσει πολύ».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανακάμψει από τις ζημιές που προκάλεσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου και απείλησε να καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας εάν δεν συμφωνήσει μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ .

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ιρανικός λαός θα υποστήριζε τα πλήγματα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το σκληροπυρηνικό καθεστώς της χώρας. «Θα ήταν πρόθυμοι να το υποστούν αυτό για να έχουν ελευθερία», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, οι Ιρανοί με τους οποίους επικοινωνούσε η WSJ εξέφρασαν περισσότερο φόβο παρά ελπίδα. «Έχουμε τιμωρηθεί αρκετά», είπε η καρκινοπαθής.

Ένας 38χρονος άνδρας από την Τεχεράνη είπε ότι έχει φτιάξει ένα κιτ επιβίωσης με κονσέρβες, νερό, power banks και επαναφορτιζόμενα φώτα έκτακτης ανάγκης για παν ενδεχόμενο. Γέμισε καύσιμα με το αυτοκίνητό του και σκεφτόταν να τρέξει βόρεια της Τεχεράνης. Αν υποστούν ζημιές oi κρίσιμες υποδομέ αναρωτήθηκε πόσο καιρό μπορούμε πραγματικά να αντέξουμε;

Το Ιράν εισήλθε στον πόλεμο εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσης και με την οργή προς την κυβέρνηση να βρίσκεται σε έξαρση. Η κατάρρευση του νομίσματος και η αύξηση του πληθωρισμού που προκλήθηκαν από χρόνια κυρώσεων και κακοδιαχείρισης από την κυβέρνηση πυροδότησαν διαμαρτυρίες . Η βίαιη καταστολή της εξέγερσης εξόργισε ακόμη περισσότερους ανθρώπους με την κυβέρνηση.

Πολλοί επιδοκίμασαν τον πόλεμο όταν ξεκίνησε. Η επιβίωση του καθεστώτος, παρά τις περισσότερες από 20.000 επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και η ζημιά που προκλήθηκε από αυτές τις επιθέσεις έχουν αλλάξει γνώμη πολλών Ιρανών. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι το καθεστώς θα βγει από τις επιθέσεις πιο σκληρό και αδίστακτο. Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι άλλοι ανησυχούν ότι τα απειλούμενα πλήγματα του Τραμπ θα μπορούσαν να το οδηγήσουν στην κατάρρευση και να αφήσουν το Ιράν ένα «failed state»

Το Ιράκ εξαπέλυσε επιθέσεις στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ της δεκαετίας του 1980, αλλά επρόκειτο κυρίως για έναν χερσαίο πόλεμο που διεξήχθη μακριά από την πρωτεύουσα. Η περυσινή επίθεση του Ισραήλ διήρκεσε 12 ημέρες. Η κυβέρνηση του Ιράν έχει διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο , επομένως οι περισσότεροι Ιρανοί δεν έχουν πλήρη εικόνα του πολέμου. Οι κάτοικοι της Τεχεράνης που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο ανήκουν σε μια μικρή μειονότητα που απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας VPN.

Είπαν ότι οι περισσότερες αεροπορικές επιδρομές φαίνεται να έχουν στοχεύσει στρατιωτικές, ασφαλείς και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι απλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας δεν έχουν κανέναν τρόπο να γνωρίζουν πού βρίσκεται κάθε κυβερνητικό κτίριο ή πού ζουν στην πραγματικότητα αξιωματούχοι που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο αεροπορικών επιδρομών.

Μια άλλη γυναίκα από την Τεχεράνη είπε ότι πετάχτηκε από το κρεβάτι της όταν άκουσε μια έκρηξη στις 5:55 π.μ. ένα πρωί της περασμένης εβδομάδας. Αργότερα κοίταξε έξω από το παράθυρό της και είδε καπνό να υψώνεται. Πήρε το τηλέφωνό της και έστειλε μηνύματα σε συγγενείς και φίλους για να τους ενημερώσει ότι ήταν ασφαλής.

Μένει κοντά σε κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκροτήματος για το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης , την ισχυρή στρατιωτική και οικονομική δύναμη που κατέστειλε τις διαμαρτυρίες και σε μεγάλο βαθμό διεξάγει τον πόλεμο.

Τα χτυπήματα συμβαίνουν σχεδόν κάθε βράδυ. Μια προηγούμενη επίθεση έβγαλε την πόρτα του κτιρίου της από τους μεντεσέδες της. Έψαξε διαφορετικά είδη πυρομαχικών και υπολόγισε πόσο μακριά θα μπορούσε να εκτείνεται η ακτίνα έκρηξης μεγάλων αμερικανικών βομβών. Το κτίριό της ήταν κοντά αλλά ασφαλές από τις εκρήξεις, αποφάσισε.«Είναι κυρίως ο ξαφνικός θόρυβος και το τρέμουλο που σε ενοχλούν πραγματικά», είπε.

Ένα πρωί περπάτησε προς ένα από τα κτίρια που χτυπήθηκαν, ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών δίπλα σε ένα κτήριο των Φρουρών της Επανάστασης. Το προσωπικό των υπηρεσιών της είπε ότι το κτίριο ήταν άδειο και ότι κανείς δεν είχε σκοτωθεί, αλλά κάποιοι περαστικοί είχαν τραυματιστεί. Είπε ότι συνειδητοποίησε ότι πολλές φορές στον πόλεμο τα θύματα ήταν πεζοί.

Το ίδιο το κτήριο είχε καταρρεύσει. Τα παράθυρα των παρακείμενων κτηρίων είχαν θρυμματιστεί. Προσπάθησε να τραβήξει φωτογραφίες ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει, αλλά δεν απέδωσαν πλήρως το αποτέλεσμα. Οι Ιρανοί που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, είπε, δεν μπορούν να κατανοήσουν πλήρως τι βιώνουν οι άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας. «Δεν βιώνουν την πραγματικότητα που βιώνουμε εμείς», είπε. «Τους ήχους στους οποίους βρισκόμαστε, τις μυρωδιές, την ατμόσφαιρα, την αίσθηση του αέρα στο δέρμα μας».

