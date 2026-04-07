Με άδεια του Στρατού εκτός χώρας για πάνω από 3 μήνες, οι Γερμανοί ηλικίας 17 έως 45 ετών

Νέοι στρατιώτες της γερμανικής Bundeswehr παρακολουθούν ένοπλους στρατιώτες κατά τη διάρκεια τελετής ορκωμοσίας μπροστά από το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας

Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία θέσπισε η Γερμανία, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, και προβλέπουν ότι οι άνδρες μεταξύ 17 και 45 ετών θα πρέπει να έχουν την έγκριση των Ενόπλων Δυνάμεων όταν απουσιάζουν από τη χώρα για περισσότερους από τρεις μήνες

Το μέτρο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της γερμανικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από Europa Press, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, μέσω εκπροσώπου που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο, διευκρίνισε ότι οι νέοι κανονισμοί απαιτούν την «άδεια του κέντρου σταδιοδρομίας των Ενόπλων Δυνάμεων για παραμονή στο εξωτερικό διάρκειας άνω των τριών μηνών».

Η έγκριση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, θα χορηγείται εφόσον «δεν αναμένεται συγκεκριμένη υπηρεσία ως στρατιώτης κατά την εν λόγω περίοδο».

Ο νέος υπηρεσιακός νόμος, με στόχο να προσελκύσει περισσότερους νέους Γερμανούς να προσφερθούν εθελοντικά για στρατιωτική εκπαίδευση, τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Η στρατιωτική θητεία παραμένει εθελοντική σύμφωνα με το νόμο. Η Γερμανία ανέστειλε την υποχρεωτική στράτευση το 2011.

Πλέον όλοι οι 18χρονοι άνδρες πρέπει τώρα να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον τους για στρατιωτική θητεία και να υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους εάν τους ζητηθεί.

Η Γερμανία συμφώνησε να αυξήσει σημαντικά το μέγεθος της πλήρους απασχόλησης και της εφεδρικής στρατιωτικής της δύναμης ως μέρος των αμυντικών σχεδίων του ΝΑΤΟ. Ο νόμος θέτει ως στόχο την αύξηση του αριθμού των ενεργών στρατιωτών κατά 80.000, ώστε να φτάσει συνολικά τους 260.000 στρατιώτες στο Ένοπλες Δυνάμεις.

Η γερμανική κυβέρνηση δεν έχει παράσχει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων αδειοδότησης που υποβλήθηκαν από την έναρξη ισχύος του νόμου ούτε λεπτομέρειες σχετικά με τους μηχανισμούς παρακολούθησης και επιβολής κυρώσεων για πιθανές παραβάσεις.

Προς το παρόν, η μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται άμεσες έννομες συνέπειες, γεγονός που ενισχύει τον προληπτικό και οργανωτικό χαρακτήρα της.