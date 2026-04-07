«Ανθρώπινες ασπίδες» με γυναίκες και παιδιά στήνει το Ιράν απέναντι στο τελεσίγραφο Τραμπ

Snapshot Το ιρανικό καθεστώς συγκέντρωσε γυναίκες και παιδιά σε «ανθρώπινες ασπίδες» σε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας για να αποτρέψει αμερικανική επίθεση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στο Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ μέχρι τις 8 μ.μ. στην Ουάσιγκτον, απειλώντας με καταστροφή κρίσιμων υποδομών.

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε στρατηγικές εγκαταστάσεις του Ιράν, περιλαμβανομένου του νησιού Kharg, κύριου τερματικού σταθμού εξαγωγής πετρελαίου.

Το Ιράν απείλησε με αντίποινα κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, ισχυριζόμενο ότι χτύπησε στόχους σε αυτήν την περιοχή, όπως πλοίο και πετροχημικό συγκρότημα στη Σαουδική Αραβία.

Οι επιθέσεις και οι απειλές ενισχύουν την ένταση στην περιοχή, με επικίνδυνες επιπτώσεις για τη σταθερότητα του Κόλπου και τις διεθνείς σχέσεις.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λήξη του τελεσιγράφου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, για επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν δεν ανοίξει ξανά το στρατηγικά κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, διαφορετικά όπως απείλησε «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».

Το καθεστώς, σε μία «αυθόρμητη κίνηση πολιτών» σχημάτισε «ανθρώπινες αλυσίδες» από παιδιά και γυναίκες, στην πλειονότητά τους, σε γέφυρες και σταθμούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, ώστε να αποτρέψει μία ενδεχόμενη επίθεση.

Τα βίντεο με τους ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί σε μία προσπάθεια να προστατεύσουν τη χώρα του, δημοσιοποιούνται μέσα από επίσημους λογαριασμούς του ιρανικού καθεστώτος, με τις επισημάνσεις ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές εγκαταστάσεις θεωρούνται ευρέως παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran. pic.twitter.com/6eqsrnhb9q — Clash Report (@clashreport) April 7, 2026

[Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στην Αχβάζ]

Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία μέχρι τις 8 μ.μ. στην Ουάσιγκτον - 3:30 π.μ. στην Τεχεράνη - για να τερματίσει τον αποκλεισμό του πετρελαίου του Κόλπου, διαφορετικά θα καταστρέψει κάθε γέφυρα και εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Ιράν.

A group of students from Dezful gathered today on the ancient bridge of the city, which is over 1700 years old, following Trump's threats. pic.twitter.com/rVxX0yl0aG — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) April 7, 2026

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα εναντίον των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, των οποίων οι πόλεις της ερήμου θα είναι ακατοίκητες χωρίς ρεύμα ή νερό.

Παράλληλα, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, τα πλήγματα εντάθηκαν με στόχους σιδηροδρομικές και οδικές γέφυρες, ένα αεροδρόμιο και ένα πετροχημικό εργοστάσιο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφεραν πλήγματα στο νησί Kharg, όπου βρίσκεται ο κύριος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Το Ιράν απάντησε δηλώνοντας ότι δεν θα διστάσει πλέον να χτυπήσει τις υποδομές των γειτόνων του στον Κόλπο και ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε νέα χτυπήματα σε ένα πλοίο στον Κόλπο και σε ένα τεράστιο πετροχημικό συγκρότημα της Σαουδικής Αραβίας.

