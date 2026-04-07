«Χρησμός» Βανς: «Έχουμε στη διαθεσή μας όπλα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει»

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance παραχωρεί κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Λίγη μόλις ώρα μετά την «απειλή» Τραμπ για τον πολιτισμό που θα πεθάνει απόψε... σε έναν «χρησμό» ο οποίος ήδη ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους από αναλυτές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προχώρησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας από την Ουγγαρία δήλωσε πώς οι ΗΠΑ έχουν στην διαθεσή τους «εργαλεία» για τον πόλεμο στο Ιράν που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν.

VP JD Vance on Iran: “I hope they make the right response… We've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. President Trump can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change their course of conduct.” pic.twitter.com/NKTudLMATZ — ALX ?? (@alx) April 7, 2026

Συμπλήρωσε δε πώς ο «Ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία».

Τα ακραία σενάρια ακόμη και για πυρηνικά

Η τοποθέτηση αυτή του Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε αμέσως «συναγερμό», καθώς η αναφορά στα «εργαλεία» ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως. Με κάποιους μάλιστα να συνδέουν τα «εργαλεία» που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με το... πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων και τα λεγόμενα «τακτικά πυρηνικά», πολύ μικρότερα σε ισχύ από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

⚡️BREAKING



Trump threatens to nuke Iran:



A whole civilization will die tonight, never to be brought back again pic.twitter.com/8kkBgYnIjR — Iran Observer (@IranObserver0) April 7, 2026

Συνδυάζοντας προφανώς τα λόγια του αντιπροέδρου με τα όσα λίγα μόλις λεπτά πριν είχε γράψει σε αναρτησή του στο Truth Social ο Ντοναλτ Τραμπ περί τέλους ενός πολιτισμού. Κάτι βεβαίως που πολλοί θεωρούν αδιανόητο.

Trump is obviously not going to deploy a nuclear weapon against Iran any reports saying otherwise are not based in reality. — WarMonitor???? (@WarMonitor3) April 7, 2026

Η αισιοδοξία του Fox News για τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με το Ιράν. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο δίκτυο πως οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε σίγουρα σε επαφή με το Ιράν. Σίγουρα».

Senior US official tells Fox News:



"We are absolutely in touch with (Iran). Absolutely. (The talks) have been positive. If we get lucky, we will have something by the end of the day." — Open Source Intel (@Osint613) April 7, 2026

Όπως ανακοινώθηκε, αν οι επαφές συνεχίσουν να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της ημέρας. Σύμφωνα με τις πηγές του δικτύου, η κατάσταση παραμένει ρευστή αλλά η πρόοδος που σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις κρίνεται ενθαρρυντική για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική πλευρά μετά τις απειλές Τραμπ φαίνεται να έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις.

Reports indicate that Iran has closed diplomatic channels that were previously opened, via Pakistan, to negotiate a ceasefire to the ongoing conflict in the Middle East. This comes as today is the last day before U.S. President Donald J. Trump’s hold on an uptempo of strikes on… pic.twitter.com/ThB4kqpDyh — OSINTdefender (@sentdefender) April 7, 2026

Διαβάστε επίσης