«Χρησμός» Βανς: «Έχουμε στη διαθεσή μας όπλα που δεν έχουμε χρησιμοποιήσει»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance παραχωρεί κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, την Τρίτη 7 Απριλίου 2026. 

Λίγη μόλις ώρα μετά την «απειλή» Τραμπ για τον πολιτισμό που θα πεθάνει απόψε... σε έναν «χρησμό» ο οποίος ήδη ερμηνεύεται με πολλούς τρόπους από αναλυτές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προχώρησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μιλώντας από την Ουγγαρία δήλωσε πώς οι ΗΠΑ έχουν στην διαθεσή τους «εργαλεία» για τον πόλεμο στο Ιράν που ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν.

Συμπλήρωσε δε πώς ο «Ο Τραμπ μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει, και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν πορεία».

Τα ακραία σενάρια ακόμη και για πυρηνικά

Η τοποθέτηση αυτή του Τζέι Ντι Βανς, προκάλεσε αμέσως «συναγερμό», καθώς η αναφορά στα «εργαλεία» ερμηνεύθηκε ποικιλοτρόπως. Με κάποιους μάλιστα να συνδέουν τα «εργαλεία» που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με το... πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ. Το οποίο διαθέτει μεταξύ άλλων και τα λεγόμενα «τακτικά πυρηνικά», πολύ μικρότερα σε ισχύ από τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα.

Συνδυάζοντας προφανώς τα λόγια του αντιπροέδρου με τα όσα λίγα μόλις λεπτά πριν είχε γράψει σε αναρτησή του στο Truth Social ο Ντοναλτ Τραμπ περί τέλους ενός πολιτισμού. Κάτι βεβαίως που πολλοί θεωρούν αδιανόητο.

Η αισιοδοξία του Fox News για τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε άμεση και συνεχή επαφή με το Ιράν. Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο δίκτυο πως οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε σίγουρα σε επαφή με το Ιράν. Σίγουρα».

Όπως ανακοινώθηκε, αν οι επαφές συνεχίσουν να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της ημέρας. Σύμφωνα με τις πηγές του δικτύου, η κατάσταση παραμένει ρευστή αλλά η πρόοδος που σημειώνεται στις διαπραγματεύσεις κρίνεται ενθαρρυντική για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Ιρανική πλευρά μετά τις απειλές Τραμπ φαίνεται να έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις.



