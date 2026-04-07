Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει»
Με αναρτησή του στο Truth Social o Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την διπλωματία όσον αφορά στον πόλεμο στο Ιράν.
Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα έτσι θα γίνει. Κι όμως, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορέσει να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;
Θα το μάθουμε απόψε, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!
15:11 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το Πάσχα που δεν σε επιβαρύνει: Τι σημαίνει τελικά smart spending
15:05 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η μωβ μέδουσα επιστρέφει στις ελληνικές θάλασσες
14:55 ∙ WHAT THE FACT
Νέα μελέτη αποκαλύπτει πρωτοφανή εικόνα της ανώτερης ατμόσφαιρας του Δία
14:41 ∙ ANNOUNCEMENTS
L’ Etape Greece by Tour de France presented by Skoda 2026
14:23 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Νταντάδες της γειτονιάς» σε όλη τη χώρα – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
13:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ
13:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ