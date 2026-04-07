Τραμπ: «Ένας πολιτισμός θα πεθάνει απόψε - Δεν θέλω να συμβεί αλλά μάλλον θα γίνει»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Easter Egg Roll» του Λευκού Οίκου, στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. 

Με αναρτησή του στο Truth Social o Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την διπλωματία όσον αφορά στον πόλεμο στο Ιράν.

Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς να επιστρέψει ποτέ ξανά. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα έτσι θα γίνει. Κι όμως, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολοκληρωτική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικά, εξυπνότερα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά, ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο μπορέσει να συμβεί, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;

Θα το μάθουμε απόψε, σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στη μακρά και περίπλοκη ιστορία του κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμών, διαφθοράς και θανάτου θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον σπουδαίο λαό του Ιράν!

Novibet
