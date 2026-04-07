Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

Το Ιράν δεν θα δείξει ευελιξία όσο οι ΗΠΑ απαιτούν παράδοση, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters.

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters την Τρίτη, αλλά η Τεχεράνη δεν θα δείξει ευελιξία όσο η Ουάσινγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η ανώτερη ιρανική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Κατάρ τη Δευτέρα μετέφερε το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περιφερειακές χώρες ότι, εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί σε πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν, «όλη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι από τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν».

Πρόσθεσε επίσης προειδοποίηση ότι «αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης το Στενό Bab El-Mandeb».

