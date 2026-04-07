Σκληρή προειδοποίηση Ιράν λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφο: Θα βυθιστεί στο σκοτάδι όλη η περιοχή

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters την Τρίτη, αλλά η Τεχεράνη δεν θα δείξει ευελιξία όσο η Ουάσινγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η ανώτερη ιρανική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε ότι το Κατάρ τη Δευτέρα μετέφερε το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις περιφερειακές χώρες ότι, εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί σε πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν, «όλη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι από τις ανταποδοτικές επιθέσεις του Ιράν».

Πρόσθεσε επίσης προειδοποίηση ότι «αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης το Στενό Bab El-Mandeb».

