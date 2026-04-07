Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις ΗΠΑ

Η ιρανική πλευρά μετά τις απειλές Τραμπ φαίνεται να έχει «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το Ιράν τερμάτισε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αυτό αναφέρθηκε τόσο από τους «New York Times» όσο και από την «Wall Street Journal».

Το Ιράν σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενημερώνοντας το Πακιστάν ότι δεν θα συμμετέχει πλέον στις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός. Τρεις ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, δήλωσαν αυτό μετά την αναφορά των Tehran Times για το κλείσιμο όλων των καναλιών επικοινωνίας μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της Ουάσινγκτον.

Ιράν: Η Τεχεράνη απειλεί να βυθίσει όλη την περιοχή "στο σκοτάδι" και να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ "αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου"

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν, δήλωσε σήμερα μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα επιδείξει ευελιξία όσο η Ουάσιγκτον συνεχίζει να απαιτεί την «παράδοσή της υπό πίεση».

Η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ανέφερε ότι το Κατάρ μετέφερε χθες Δευτέρα το μήνυμα της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της περιοχής, ότι εάν η Ουάσιγκτον επιτεθεί σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν, «ολόκληρη η περιοχή και η Σαουδική Αραβία θα βυθιστούν στο απόλυτο σκοτάδι με τα πλήγματα αντιποίνων του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι «αν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, οι σύμμαχοι του Ιράν θα κλείσουν επίσης τα στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ» που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

