Ιράν: Το καθεστώς σχηματίζει «ανθρώπινες αλυσίδες» σε γέφυρες - βίντεο

Μια ανθρώπινη αλυσίδα έχει σχηματιστεί στη Λευκή Γέφυρα στην πόλη Αχβάζ του Ιράν, καθώς οι κάτοικοι σπεύδουν να την προστατεύσουν από την απειλούμενη αμερικανική επίθεση.

Πολίτες κάθε ηλικίας, κρατώντας σημαίες και απλώνοντας ένα τεράστιο εθνικό σύμβολο κατά μήκος του οδοστρώματος, ανταποκρίθηκαν στο «κάλεσμα» για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της χώρας. Η κίνηση αυτή έρχεται την ίδια ώρα που η αγωνία κορυφώνεται για τη λήξη του τελεσιγράφου που έθεσε ο Λευκός Οίκος, με τον Πρόεδρο Τραμπ να προειδοποιεί για πλήγματα σε γέφυρες και σταθμούς ενέργειας.

A human chain has been formed on the White Bridge in Ahvaz, Iran.

Εθελοντές απέναντι στα «έξυπνα» όπλα

Σύμφωνα με αναφορές, η κινητοποίηση στο Αχβάζ δεν είναι μεμονωμένη, καθώς παρόμοιες ανθρώπινες ασπίδες έχουν αναφερθεί και σε άλλες στρατηγικές τοποθεσίες. H ένταση παραμένει στα ύψη, καθώς ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως εκατομμύρια Ιρανοί είναι έτοιμοι να θυσιαστούν για την ακεραιότητα της χώρας τους.

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει το Fox News για «θετικό πρόσημο» στις διπλωματικές επαφές, οι εικόνες από τη Λευκή Γέφυρα αποδεικνύουν πως τo καθεστώς στο Ιραν προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο.

