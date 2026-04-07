Μυστηριώδεις ασκήσεις της Κίνας αυξάνουν τους φόβους εισβολής στην Ταϊβάν

Μέλη της τιμητικής φρουράς του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας (PLA) παρελαύνουν κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής του βασιλιά Φελίπε VI και της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού στο Πεκίνο της Κίνας,

Την ώρα που όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Κίνα κινείται αθόρυβα, έχοντας δεσμεύσει τεράστια τμήματα του εναέριου χώρου της για τις επόμενες 40 ημέρες, καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι επίκειται εισβολή στην Ταϊβάν.

Το Πεκίνο δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για τους λόγους που εμποδίζει την είσοδο αεροσκαφών σε πέντε ζώνες στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Υπάρχουν φόβοι ότι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) ασκεί «ελιγμούς αερομαχίας» που απαιτούνται για την κατάληψη του αυτοδιοικούμενου νησιού.

Συνήθως, τα στρατεύματα του Σι Τζινπίνγκ αποκλείουν τον εναέριο χώρο για λίγες μόνο ημέρες κάθε φορά και ανακοινώνουν ότι το έκαναν για να εξασκηθούν σε στρατιωτικές ασκήσεις.

Έτσι, ο αποκλεισμός της τεράστιας περιοχής απαγόρευσης πτήσεων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ανακοινωθούν ασκήσεις έχει ανησυχήσει τους ειδικούς.

Ο Ρέι Πάουελ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ – ο οποίος παρακολουθεί την κινεζική ναυτική δραστηριότητα – χαρακτήρισε τη διάρκεια των 40 ημερών «εκπληκτική».

«Αυτό δεν υποδηλώνει μια μεμονωμένη άσκηση αλλά μια στάση διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας και μια στάση που η Κίνα προφανώς δεν αισθάνεται την ανάγκη να εξηγήσει», δήλωσε στο NDTV.

«Εάν επιβεβαιωθεί ότι οι ζώνες συνδέονται με ασκήσεις, οι προειδοποιήσεις θα αντιπροσωπεύουν μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Πεκίνο χρησιμοποιεί τον έλεγχο του εναέριου χώρου ως εργαλείο στρατιωτικής σηματοδότησης».

Η περίοδος δέσμευσης ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Μαΐου.

Οι ζώνες εκτείνονται από την Κίτρινη Θάλασσα στα ανοιχτά της Νότιας Κορέας έως την Ανατολική Σινική Θάλασσα στα ανοιχτά της Ιαπωνίας - μια περιοχή μεγαλύτερη από την ίδια την ηπειρωτική Ταϊβάν.

Δεσμεύεις όπως αυτές είναι γνωστές ως «Ειδοποίηση προς Αεροπορικές Αποστολές» ή Notams, οι οποίες ενημερώνουν τις αεροπορικές αρχές για προσωρινούς κινδύνους κατά μήκος μιας διαδρομής πτήσης ή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, σύμφωνα με την Telegraph.

Ισχύει για κάθε αεροπορική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών τροχιών.

Ο Κρίστοφερ Σάρμαν – διευθυντής του Ινστιτούτου Ναυτικών Σπουδών της Κίνας της Ναυτικής Σχολής Πολέμου των ΗΠΑ – δήλωσε ότι ορισμένες από τις προηγούμενες στρατιωτικές ασκήσεις της Κίνας είχαν ως στόχο τον έλεγχο των διαδρομών που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο αμερικανικός στρατός σε μια πιθανή σύγκρουση στην Ταϊβάν.

«Ο δεσμευμένος εναέριος χώρος θα μπορούσε να προσφέρει την ευκαιρία για εξάσκηση των ειδών ελιγμών αερομαχίας που θα απαιτούνταν σε ένα τέτοιο σενάριο», είπε.

Αυτό έρχεται σε μια στιγμή που ένα άκρως απόρρητο αμερικανικό έγγραφο ασφαλείας αποκάλυψε ποια παγκόσμια υπερδύναμη θα κέρδιζε σε περίπτωση που η Κίνα και οι ΗΠΑ έφταναν σε πόλεμο για την Ταϊβάν.

Το άκρως απόρρητο έγγραφο Overmatch, που εκδόθηκε από το Πεντάγωνο, αποκαλύπτει το τρομακτικό συμπέρασμα - η Κίνα θα νικούσε τον αμερικανικό στρατό εάν ξεσπούσε σύγκρουση για το αποσχισθέν δημοκρατικό νησί.

Η άφθονη παραγωγή φθηνών, εξαιρετικά προηγμένων όπλων από την Κίνα αφήνει τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα πλοία και τους δορυφόρους ευάλωτα, σύμφωνα με την έκθεση που διέρρευσε.

Σε πολεμικά παιχνίδια που απεικονίζονται στην αξιολόγηση, το νεότερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford καταστρέφεται συχνά, ανέφεραν οι New York Times .

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Κίνα θα γίνει «πιο επιθετική» και θα επιτεθεί σε άλλες χώρες στον Ινδο-Ειρηνικό, υπονομεύοντας την «ειρήνη και τη σταθερότητα» – εάν η Κίνα κατακτήσει την Ταϊβάν.

«Εάν η Ταϊβάν προσαρτηθεί από την Κίνα, οι επεκτατικές φιλοδοξίες της Κίνας δεν θα σταματήσουν εκεί», είπε.

«Οι επόμενες χώρες που θα απειληθούν θα είναι η Ιαπωνία , οι Φιλιππίνες και άλλες στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, με επιπτώσεις που τελικά θα φτάσουν στην Αμερική και την Ευρώπη ».

