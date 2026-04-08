Τουρκία: Βίντεο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026» με μηνύματα για επίδειξη δύναμης

Μηνύματα με τη μορφή επίδειξης δύναμης περιλαμβάνει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» στην Ανατολική Μεσόγειο

«Αυτές οι ασκήσεις, που διεξάγονται στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, θεωρούνται σημαντικό μέρος της αποφασιστικότητας της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα στρατηγικά της συμφέροντα στην περιοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο από την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» που διεξήχθη στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βίντεο δείχνει προσωπικό των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων να υποβάλλεται σε εκπαίδευση επιχειρησιακής ετοιμότητας και σε ρεαλιστικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο σε νέα ανάρτηση η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» αναδεικνύει τις δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη θάλασσα. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου με την επισήμανση «Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» συνεχίζεται με επιτυχία», τόνισε εμφατικά για άλλη μια φορά τη δύναμη των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων.

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τις δραστηριότητες των ομάδων της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές: Το βίντεο τόνισε την εκπαίδευση προετοιμασίας του ναυτικού προσωπικού για επιχειρήσεις σε δύσκολες συνθήκες και ασκήσεις πραγματικών βολών στη θάλασσα. Τα υψηλά ποσοστά ακρίβειας και ο συντονισμός που επιδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων βολής ανέδειξαν το επίπεδο ετοιμότητας μάχης του τουρκικού ναυτικού.

Οι Τούρκοι διατείνονται ότι οι ασκήσεις «Γαλάζια Πατρίδα» συμβολίζουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του προσωπικού και στην αύξηση της ικανότητας συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών στοιχείων.

Η άσκηση λέγεται ότι θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τη συμμετοχή χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων στοιχείων, και μέσω διαφορετικών σεναρίων.

