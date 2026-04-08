Τουρκία: Βίντεο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026» με μηνύματα για επίδειξη δύναμης

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τις δραστηριότητες των ομάδων της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μηνύματα με τη μορφή επίδειξης δύναμης περιλαμβάνει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» στην Ανατολική Μεσόγειο

«Αυτές οι ασκήσεις, που διεξάγονται στα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, θεωρούνται σημαντικό μέρος της αποφασιστικότητας της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα στρατηγικά της συμφέροντα στην περιοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο από την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» που διεξήχθη στην Ανατολική Μεσόγειο. Το βίντεο δείχνει προσωπικό των Τουρκικών Ναυτικών Δυνάμεων να υποβάλλεται σε εκπαίδευση επιχειρησιακής ετοιμότητας και σε ρεαλιστικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο σε νέα ανάρτηση η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» αναδεικνύει τις δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων στη θάλασσα. Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου με την επισήμανση «Η άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα-2026» συνεχίζεται με επιτυχία», τόνισε εμφατικά για άλλη μια φορά τη δύναμη των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων.

Το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τις δραστηριότητες των ομάδων της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τουρκικές πηγές: Το βίντεο τόνισε την εκπαίδευση προετοιμασίας του ναυτικού προσωπικού για επιχειρήσεις σε δύσκολες συνθήκες και ασκήσεις πραγματικών βολών στη θάλασσα. Τα υψηλά ποσοστά ακρίβειας και ο συντονισμός που επιδείχθηκαν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων βολής ανέδειξαν το επίπεδο ετοιμότητας μάχης του τουρκικού ναυτικού.

Οι Τούρκοι διατείνονται ότι οι ασκήσεις «Γαλάζια Πατρίδα» συμβολίζουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της, στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρησιακών ικανοτήτων του προσωπικού και στην αύξηση της ικανότητας συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών στοιχείων.

Η άσκηση λέγεται ότι θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τη συμμετοχή χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων στοιχείων, και μέσω διαφορετικών σεναρίων.

Διαβάστε επίσης

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στο τμήμα Σίνδος - Θεσσαλονίκη - Διακόπηκε η κυκλοφορία

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: H ιστορική «βόλτα» γύρω από τη Σελήνη σε 5 στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βίντεο της άσκησης «Γαλάζια Πατρίδα-2026» με μηνύματα για επίδειξη δύναμης

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα του λαού, αυτό θα αλλάξει στις επόμενες εκλογές

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

12:10ΑΠΟΨΕΙΣ

Η νέα κρίση της αγοράς εργασίας δεν είναι ποσοτική. Είναι ποιοτική

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εξιχνιάστηκε κύκλωμα για τηλεφωνικές απάτες - Πάνω από 190.000 ευρώ η λεία τους

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας: Το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας «θα φέρει αποσυμφόρηση έως 20% στο κυκλοφοριακό»

11:45ANNOUNCEMENTS

Το ADAF σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ παρουσιάζουν: ΝΕΟn ΝΕΡΟ, Μια in situ πολυμεσική εγκατάσταση ψηφιακών τεχνών στο Αδριάνειο Υδραγωγείο

11:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Μητσοτάκη σε φον ντερ Λάιεν: Να δημιουργηθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ψηφιακό εθισμό των νέων- Οι προτάσεις του πρωθυπουργού

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφιακή ισότητα: Πώς το Nova 5G Home Internet φέρνει γρήγορες ταχύτητες σε κάθε σπίτι

11:37WHAT THE FACT

Δύο υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες σε τροχιά σύγκρουσης στον γαλαξία Markarian 501

11:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Κανένας κίνδυνος για μπλακ άουτ» – Πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιο είναι το πιο επώδυνο τσίμπημα στον κόσμο

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026 αίτηση gov: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν αίτηση την Πέμπτη

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι σημαίνει η φράση «6-7» που ανέφερε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

11:32ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ελπίδα ειρήνης με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων - Στοίχημα με τα Στενά του Ορμούζ - Αγωνία για τον Λίβανο

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία εκεχειρίας - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 28χρονος από την Καισαριανή

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ