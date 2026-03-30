Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Ακταιωρός έδιωξε Έλληνες ψαράδες από ελληνικά νερά – Βίντεο

Σύμφωνα με τους ψαράδες σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σε ακόμη μία πρόκληση προχώρησε η ακτοφυλακή της Τουρκίας, καθώς ακταιωρός της εισήλθε στα ελληνικά νερά και έδιωξε Έλληνες ψαράδες που ψάρευαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι και το Star δημοσίευσε βίντεο που τράβηξαν οι ψαράδες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στα ελληνικά νερά εισήλθαν παράνομα τουρκικές μηχανότρατες που συνόδευαν σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής.

Τότε, μια ακταιωρός πλησίασε τους Έλληνες ψαράδες και τους έδιωξε, ενώ σκάφος της Frontex που ήταν σε κοντινή απόσταση παρατηρούσε.

Δείτε το βίντεο με την τουρκική πρόκληση:

