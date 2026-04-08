Φρουροί της Επανάστασης: «Έχουμε το χέρι μας στην σκανδάλη, έτοιμοι να ανταποκριθούμε»

Η δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η εκεχειρία που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί συνάδει με τις «γενικές απαιτήσεις που έχει η Τεχεράνη».

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «έχουν το χέρι τους στη σκανδάλη» και ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν «σε οποιαδήποτε επίθεση με μεγαλύτερη δύναμη», λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η εκεχειρία που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί συνάδει με τις «γενικές απαιτήσεις που έχει η Τεχεράνη».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X»: «Η εκεχειρία, με την αποδοχή των γενικών απαιτήσεων που έχει το Ιράν, ήταν ο καρπός του αίματος του μαρτυρικού ηγέτη μας, του μεγάλου Χαμενεΐ, και το αποτέλεσμα της συμμετοχής όλου του λαού. Από σήμερα, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι, είτε στον τομέα της διπλωματίας, είτε στην άμυνα, είτε στους δρόμους, είτε στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας».

Η δήλωση του Ιρανού προέδρου προστίθεται σε αυτές άλλων Ιρανών αξιωματούχων που χαρακτήρισαν την εκεχειρία ως νίκη για το Ιράν.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, έγραψε στο «X» ότι «η εποχή του Ιράν έχει αρχίσει», ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «υπέστησαν μια αναμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ANNOUNCEMENTS

Η δράση Easter Bunny του Μαζί για το Παιδί προσφέρει χαρά σε 1.740 παιδιά

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Το «λιοντάρι» Πούτιν και το «ποντίκι» Όρμπαν - Η άγνωστη συνομιλία των δύο ηγετών και ο μύθος του Αισώπου

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Συνολικά 2.147 κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων και 25 κρούσματα αφθώδους πυρετού

14:18ANNOUNCEMENTS

Το Γλέντι των Ονείρων μας - Γιαγκίνηδες Full Band την Τρίτη 7 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

14:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο μπάσκετ - Πέθανε ο Βουγιόσεβιτς

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Έχουμε το χέρι μας στην σκανδάλη, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε επίθεση»

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας – Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα

14:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύο επιτροπές της ΕΕ στην Ελλάδα τον Μάιο: Υπό έλεγχο για ΟΠΕΚΕΠΕ και φυλακές

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στην Ιόνια οδό - Δείτε φωτογραφίες

14:09LIFESTYLE

Ο Akylas εισβάλλει σε σειρά της ΕΡΤ1

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

13:59ΕΥ ΖΗΝ

Νυχτερινές συνήθειες για ένα πιο χαρούμενο πρωί: Τι προτείνουν οι ψυχολόγοι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Πόρος: 36χρονος πουλούσε βεγγαλικά σε ανήλικους - Κατασχέθηκαν πάνω από 200 κροτίδες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα 2026: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% τις ημέρες των αργιών

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοδαρμός 17χρονου στην Πάτρα - Αναζητείται ανήλικος δράστης, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ένοπλες δυνάμεις φτιάχνουν UAV με 3D εκτύπωση - «Σε 3 μήνες τετραπλασιάσαμε την παραγωγή drone»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα ήθελε να κερδίζει 1 εκατ. δολάρια για κάθε πλοίο - Τι λέει το διεθνές δίκαιο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Ρίζος: Σε εξέλιξη η κηδεία του γιου της Θεανούς Φωτίου: Παρίστανται Τσίπρας, Κακλαμάνης

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

12:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στην Καισαριανή: Νεκρός 28χρονος που αγνοούνταν

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση χρήσης social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρές και σε προχωρημένη σήψη βρέθηκαν σε διαμέρισμα δύο αδελφές

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Πόσο είναι ο μισθός των αστροναυτών που ταξιδεύουν γύρω από τη Σελήνη

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αντιμέτωπος μέχρι και με τη θανατική ποινή ο διανομέας που στραγγάλισε την 7χρονη – Δήλωσε ένοχος στο δικαστήριο

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Η διαφορετική ανακοίνωση πιλότου που έγινε viral: «Προσγειωσούλα αβαβά - Ήρθατε ατσαλάκωτοι»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία δήλωση Ακάρ για Κύπρο: «Θα είναι το τελευταίο σας Πάσχα»

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

10:46LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Τρόλαρε θαυμαστή της σε συναυλία και έγινε viral - «Τι θες να μου πετάξεις;»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Πακιστάν βοήθησε να επιτευχθεί η δύσκολη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

10:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Marine Traffic: Τα πρώτα δύο πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ - Το ένα ελληνικής ιδιοκτησίας

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Το «γηραιότερο» χταπόδι στον κόσμο δεν είναι... χταπόδι - Οι επιστήμονες έλυσαν έναν γρίφο δεκαετιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ