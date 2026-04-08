Φρουροί της Επανάστασης: «Έχουμε το χέρι μας στην σκανδάλη, έτοιμοι να ανταποκριθούμε»

Οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι «έχουν το χέρι τους στη σκανδάλη» και ότι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν «σε οποιαδήποτε επίθεση με μεγαλύτερη δύναμη», λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης έρχεται λίγη ώρα αφού ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η εκεχειρία που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί συνάδει με τις «γενικές απαιτήσεις που έχει η Τεχεράνη».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X»: «Η εκεχειρία, με την αποδοχή των γενικών απαιτήσεων που έχει το Ιράν, ήταν ο καρπός του αίματος του μαρτυρικού ηγέτη μας, του μεγάλου Χαμενεΐ, και το αποτέλεσμα της συμμετοχής όλου του λαού. Από σήμερα, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι, είτε στον τομέα της διπλωματίας, είτε στην άμυνα, είτε στους δρόμους, είτε στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας».

آتش‌بس با پذیرش اصول کلی مورد نظر ایران، ثمره خون رهبر شهیدمان خامنه‌ای بزرگ و دستاورد حضور همه مردم در صحنه بود. از امروز نیز همچنان کنار هم خواهیم ماند. چه در میدان دیپلماسی، چه در میدان دفاع، چه در صحنه خیابان و چه در عرصه خدمت‌رسانی.#باهم_بودنمان_پیروزی_است — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 8, 2026

Η δήλωση του Ιρανού προέδρου προστίθεται σε αυτές άλλων Ιρανών αξιωματούχων που χαρακτήρισαν την εκεχειρία ως νίκη για το Ιράν.

Ο Μοχάμαντ Ρεζά Αρέφ, πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, έγραψε στο «X» ότι «η εποχή του Ιράν έχει αρχίσει», ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «υπέστησαν μια αναμφισβήτητη, ιστορική και συντριπτική ήττα».