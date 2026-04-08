Ουγγαρία: Η συμφωνία 12 σημείων που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στη Ρωσία

Η Ουγγαρία υπέγραψε συμφωνία 12 σημείων με τη Ρωσία για ενίσχυση οικονομικών, ενεργειακών και πολιτιστικών δεσμών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία σε τομείς όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, εκπαίδευση και αθλητισμό.

Η συνεργασία στοχεύει στην αντιστροφή της μείωσης του διμερούς εμπορίου λόγω των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός Όρμπαν χρησιμοποιεί τους στενούς δεσμούς με τη Ρωσία ως προεκλογικό πλεονέκτημα ενόψει των εκλογών της Κυριακής.

Η συμφωνία δηλώνει ότι οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν πρέπει να είναι ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της Ουγγαρίας ως μέλος της ΕΕ.

Νέα στοιχεία για τις προσπάθειες του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν να στραφεί προς τη Ρωσία και να συνδέσει τη χώρα οικονομικά και πολιτικά με τη Μόσχα φέρνει στη δημοσιότητα το αμερικανικό περιοδικό Politico.

Συγκεκριμένα η ουγγρική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με τη Ρωσία για την επέκταση των οικονομικών, εμπορικών, ενεργειακών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών, σύμφωνα με έγγραφα που συντάχθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση και περιήλθαν στην κατοχή του περιοδικού. Τα έγγραφα αυτά υπογραμμίζουν με σαφήνεια πόσο στενές σχέσεις ελπίζουν να αναπτύξουν η Βουδαπέστη και η Μόσχα.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιτζάρτο και ο Ρώσος υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο υπέγραψαν ένα σχέδιο 12 σημείων που καθορίζει τους τομείς συνεργασίας, μετά τη συνάντησή τους για συνομιλίες στη ρωσική πρωτεύουσα τον Δεκέμβριο. Το κείμενο, το οποίο δεν είχε δημοσιοποιηθεί έως τώρα, καθορίζει το βαθμό στον οποίο οι δύο κυβερνήσεις θα συντονιστούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από τα πυρηνικά καύσιμα μέχρι την εκπαίδευση και τον αθλητισμό.

Την ώρα που ο Όρμπαν επιδεικνύει τους στενούς δεσμούς του με το Κρεμλίνο, ο εκλογικός του αντίπαλος, Πέτερ Μάγιαρ, υποστηρίζει ότι αυτό αποτελεί την «Αχίλλειο πτέρνα» του. Κατηγορεί την κυβέρνηση για «καθαρή προδοσία» λόγω των σχέσεών της με τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο τον Νοέμβριο του 2025 Pool AFP

Η σύνοδος κορυφής του Δεκεμβρίου στη Μόσχα ήταν η 16η συνάντηση της Ρωσο-Ουγγρικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας (IGC), η οποία, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ιδρύθηκε το 2005. Από τότε, η επιτροπή συνεδριάζει περίπου μία φορά το χρόνο είτε στη Ρωσία είτε στην Ουγγαρία.

Το μεγαλύτερο διάστημα που δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ήταν μεταξύ της 14ης συνάντησης τον Νοέμβριο του 2021 και της 15ης τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Σύμφωνα με ένα από τα έγγραφα, η Ρωσία και η Ουγγαρία «εξέτασαν τρέχοντα ζητήματα διμερούς εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας, της βιομηχανίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της γεωργίας, των κατασκευών και άλλων τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και στον πολιτιστικό και ανθρωπιστικό τομέα» κατά τη συνάντηση στη Μόσχα στις 9 Δεκεμβρίου 2025. Υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της «ανάπτυξης μακροπρόθεσμων, αμοιβαία επωφελών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο των εγγράφων και τις επιπτώσεις τους στην πολιτική πορεία της Ουγγαρίας, ο Σιτζάρτο είπε ότι «η διμερής συνεργασία της Ουγγαρίας καθοδηγείται από το εθνικό συμφέρον, όχι από οποιαδήποτε πίεση να συμμορφωθεί με τα εξαιρετικά μεροληπτικά φιλελεύθερα mainstream μέσα ενημέρωσης. Συνεχίστε το μεροληπτικό έργο σας!».

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια

Το Politico επικοινώνησε με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που γνωρίζουν τις μεθόδους που δουλεύει η Μόσχα, αλλά δηλώνει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν οδηγίες προς τα ρωσικά υπουργεία σχετικά με την εφαρμογή των νέων δεσμεύσεων.

Μεταξύ των σημείων που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο χωρών ήταν η δέσμευση να «αναστραφεί η αρνητική τάση στο διμερές εμπόριο», μετά τη μείωση της διακίνησης εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, οι οποίες επιβλήθηκαν ως αντίδραση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η συμφωνία ανοίγει επίσης το δρόμο για ρωσικές εταιρείες να ξεκινήσουν νέα έργα ηλεκτρικής ενέργειας και υδρογόνου στην Ουγγαρία, καθώς και για στενότερη συνεργασία σε θέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και πυρηνικών καυσίμων.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, η Βουδαπέστη συμφώνησε να διερευνήσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της εκπαίδευσης στη ρωσική γλώσσα στη χώρα μέσω της πρόσληψης καθηγητών από τη Ρωσία, καθώς και να προωθήσει την αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων σπουδών και να δημιουργήσει προγράμματα ανταλλαγής για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ουγγρική κυβέρνηση υποστήριξε τα τρέχοντα προγράμματα ανταλλαγής σε όλους τους τομείς, από τον αθλητισμό έως τις τέχνες του τσίρκου — παρόλο που η Μόσχα έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι χρησιμοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις για να διαδώσει τις αφηγήσεις της σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και να προσδώσει νομιμότητα στο καθεστώς της Μόσχας. Οι δύο πλευρές υποστήριξαν την ιδέα ενός σχεδίου δράσης για το 2026-2027 για κοινή συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού.

Οι στενότερες σχέσεις με τη Ρωσία δεν πρέπει να είναι «ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις της Ουγγαρίας που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα.

O Πέτερ Μάγιαρ AP

Οι δύσκολες εκλογές της Κυριακής

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας έχει αντιταχθεί σταθερά στις προσπάθειες της ΕΕ να σκληρύνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και να παράσχει υλική υποστήριξη στην Ουκρανία.

Ο Όρμπαν αντιμετωπίζει τη σκληρότερη δοκιμασία των 16 χρόνων παραμονής του στην εξουσία στις εθνικές κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής, όπου το λαϊκιστικό κόμμα του, το Fidesz, υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης Tisza. Έχει προσπαθήσει να προωθήσει τις φιλικές του σχέσεις με τη Μόσχα ως θέμα που θα του εξασφαλίσει τη νίκη στις εκλογές και κατηγορεί τον κύριο αντίπαλό του ότι σχεδιάζει να σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο στην Ουκρανία και να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβασή της στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Η ουγγρική προεκλογική εκστρατεία έχει χαρακτηριστεί από μια σειρά στρατηγικών διαρροών πληροφοριών, κυβερνοεπιτήρησης, ισχυρισμών για κατασκοπεία και κατηγοριών από διπλωμάτες. Η ψηφοφορία ξεκινά την Κυριακή.