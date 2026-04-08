Το «λιοντάρι» Πούτιν και το «ποντίκι» Όρμπαν - Η άγνωστη συνομιλία τους στη σκιά των εκλογών

Το Bloomberg φωτίζει το παρασκήνιο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας του Βίκτορ Όρμπαν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον περασμένο Οκτώβριο, που αποκαλύπτει τη στενή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά τη συνάντησή τους στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

  • Τον Οκτώβριο, ο Βίκτορ Όρμπαν προσφέρθηκε να βοηθήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προτείνοντας ακόμη και τη φιλοξενία συνόδου κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στη Βουδαπέστη.
  • Ο Όρμπαν χρησιμοποίησε τον μύθο του Αισώπου για να περιγράψει τον ρόλο της Ουγγαρίας ως «ποντίκι» που βοηθά το «λιοντάρι» Πούτιν, αναδεικνύοντας τη στενή φιλία τους.
  • Η κυβέρνηση Όρμπαν αντιτίθεται στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία και παρουσιάζει τον Ζελένσκι ως εχθρό, ενώ η πολιτική αυτή προέρχεται από την κορυφή της ουγγρικής κυβέρνησης.
  • Η τηλεφωνική συνομιλία αποκαλύπτει την εκτίμηση και στενή συνεργασία μεταξύ Πούτιν, Όρμπαν και Τραμπ, με τον Όρμπαν να δηλώνει ότι η φιλία τους είναι ισχυρότερη από το 2009.
  • Η αντιπολίτευση στην Ουγγαρία υπόσχεται αλλαγή πορείας προς την Ευρώπη και απομάκρυνση από τη Μόσχα σε περίπτωση εκλογικής νίκης, ενώ ο Όρμπαν διατηρεί αντιουκρανική στάση στην προεκλογική εκστρατεία.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Οκτώβριο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε πρόθυμος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τον Ρώσο πρόεδρο, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων στη Βουδαπέστη σύνοδο κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Χθες η φιλία μας ανέβηκε σε τόσο υψηλό επίπεδο που μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο», είπε ο Όρμπαν, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της τηλεφωνικής συνομιλίας τους το μεσημέρι της 17ης Οκτωβρίου, που έδωσε στη δημοσιότητα η ουγγρική κυβέρνηση και την οποία ανέλυσε το Bloomberg.

«Σε κάθε θέμα μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σας», πρόσθεσε ο Όρμπαν, αναφερόμενος στον μύθο του Αισώπου με το ποντίκι που απελευθερώνει ένα λιοντάρι που είχε πιαστεί σε δίχτυ, αφού προηγουμένως το αρπακτικό είχε αφήσει ελεύθερο το τρωκτικό. Το σχόλιο προκάλεσε γέλιο στον Πούτιν, μεταδίδει το πρακτορείο.

«Λέω το ίδιο και στον Τραμπ», δήλωσε ο Όρμπαν στο Bloomberg όταν ρωτήθηκε για τη συζήτηση και τη σύγκριση του ρόλου της Ουγγαρίας με αυτόν ενός ποντικιού. «Το μέγεθος μετράει». Η σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Όρμπαν και του Κρεμλίνου επανέρχεται στην επικαιρότητα, καθώς οι Ούγγροι προετοιμάζονται να προσέλθουν στις κάλπες αυτό το Σαββατοκύριακο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο στενότερος σύμμαχος του Πούτιν στην ΕΕ θα μπορούσε να χάσει μετά από 16 χρόνια.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία, ενώ η προεκλογική εκστρατεία του Όρμπαν παρουσιάζει τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως εχθρό του κράτους . Η σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Όρμπαν και Πούτιν και το περιεχόμενο της που αναφέρεται για πρώτη φορά δείχνει ότι η βοήθεια προς τη Ρωσία είναι μια πολιτική που προέρχεται από την κορυφή της κυβέρνησης.

Οι δύο άνδρες αφιέρωσαν μεγάλο μέρος της συζήτησης εκφράζοντας την εκτίμησή τους ο ένας για τον άλλον, αλλά και για τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο είχαν μιλήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο την προηγούμενη ημέρα σχετικά με την πιθανή σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τραμπ έχει στηρίξει τον Όρμπαν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε τη Βουδαπέστη χθες (7/4), καθώς η προεκλογική εκστρατεία μπαίνει στην τελική ευθεία. Στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο Όρμπαν περιέγραψε τη φιλία με τον Πούτιν ως πιο ισχυρή από τότε που γεννήθηκε στην πατρίδα του Ρώσου ηγέτη, την Αγία Πετρούπολη, το 2009.

«Όσο περισσότερους φίλους κάνουμε, τόσο περισσότερες δυνατότητες έχουμε να αντισταθούμε στους αντιπάλους μας», δήλωσε ο Όρμπαν, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση, η οποία επιβεβαιώθηκε από άτομο που γνωρίζει το θέμα και ζήτησε να μην κατονομαστεί. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ίδιος και ο Πούτιν δεν μπορούσαν να συναντιούνται τακτικά από κοντά, όπως πριν από την πανδημία Covid.

Ο Πούτιν ήταν στη συνέχεια εκφραστικός για την «ανεξάρτητη και ευέλικτη» στάση της Ουγγαρίας στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. «Μας είναι ακατανόητο ότι μια τόσο ισορροπημένη, μεσαία θέση δημιουργεί μόνο αντεπιχειρήματα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση.

Η τηλεφωνική συνομιλία έρχεται μετά από αποκαλύψεις ότι ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο ενημέρωνε τακτικά τη Μόσχα για συζητήσεις της ΕΕ και προσπαθούσε να αφαιρέσει την αδελφή ενός Ρώσου δισεκατομμυριούχου από τη λίστα κυρώσεων του μπλοκ. Ο Σιγιάρτο απέρριψε την ιστορία ως έργο ξένων υπηρεσιών πληροφοριών που παρακολουθούν τις κλήσεις του και είπε ότι δεν είναι μυστικό ότι αντιτίθεται στην πολιτική κυρώσεων της ΕΕ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ, πρώην μέλος της άρχουσας ελίτ της Ουγγαρίας, έχει ορκιστεί να οδηγήσει την Ουγγαρία πίσω στο ευρωπαϊκό ρεύμα και μακριά από τη Μόσχα σε περίπτωση που επικρατήσει στις εκλογές της Κυριακής. Ο Όρμπαν, εν τω μεταξύ, έχει καταστήσει τα μηνύματα κατά της Ουκρανίας κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η τηλεφωνική κλήση των δύο ανδρών ξεκίνησε με τον Όρμπαν να εύχεται στον Πούτιν χρόνια πολλά, αφού νωρίτερα τον Οκτώβριο έκλεισε τα 73 του χρόνια. Τελείωσε με τους δύο ηγέτες να ρωτούν ο ένας τον άλλο για την υγεία τους. «Γυμνάζομαι, κάνω και σκι. Ξέρω ότι παίζεις ποδόσφαιρο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση. «Προσπαθώ», απάντησε ο Όρμπαν, υπό το γέλιο και των δύο ανδρών. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ευχαρίστησε στη συνέχεια τον Πούτιν και τον αποχαιρέτησε στα ρωσικά.

