Βρέθηκε ο μεγαλύτερος «θησαυρός» εξόρυξης: Ο λόγος που κανείς δεν μπορεί να τον εκμεταλλευτεί

Το κοίτασμα Filo del Sol, που βρίσκεται στην οροσειρά των Άνδεων, ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Χιλή, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χαλκού στον κόσμο.

Σύμφωνα με εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε το 2025, οι εταιρείες που είναι υπεύθυνες για την εκμετάλλευση (Lundin Mining και BHP) ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει πέντε φορές περισσότερο μέταλλο από το αναμενόμενο.

