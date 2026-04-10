Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

Μία σπάνια ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, που εντόπισαν παπύρους, που χρονολογούνται πριν 3.000 χρόνια και έχουν να προσφέρουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες όταν αποκρυπτογραφηθούν.

Οι οκτώ σπάνιοι πάπυροι, που εντοπίστηκαν σε κρύπτη με πολύχρωμα φέρετρα των «ψαλτών του Άμμωνα», χρονολογούνται από την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο της αρχαίας Αιγύπτου, η οποία άρχισε με τον θάνατο του Φαραώ Ραμσή ΙΑ’ από το 1070 π.Χ. έως το 664 π.Χ. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την ανακάλυψη μόλις τον περασμένο μήνα.

Οι πάπυροι αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην περιοχή Κούρνα στη Δυτική Όχθη της πόλης Λούξορ, κοντά στον τάφο του νάνου και γνωστού υπηρέτη των Φαραώ, Σενέμπ.

Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν σπάνιους πάπυρους που χρονολογούνται από την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο, σύμφωνα με επίσημες πηγές. Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Πού εντοπίστηκαν

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τους αρχαίους παπύρους μέσα σε ένα μεγάλο πήλινο αγγείο. Ορισμένοι από τους παπύρους έφεραν ακόμη τις αρχικές σφραγίδες τους από πηλό, ηλικίας 3.000 ετών.

«Διαφέρουν σε μέγεθος και θεωρούνται πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ενώ ο κόσμος αναμένει τα αποτελέσματα μετά την αποκατάσταση και τη μετάφρασή τους», ανέφερε το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Τα φέρετρα των ψαλτών του Άμμωνα, δηλαδή όσων έψαλαν στον ναό που ήταν αφιερωμένοι στον θεό Άμμωνα, βρέθηκαν στοιβαγμένα σε έναν ορθογώνιο ταφικό θάλαμο λαξευμένο σε βράχο.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν όλο τον χώρο και τοποθέτησαν «τα φέρετρα σε 10 οριζόντιες σειρές και διαχωρίζοντας τα δύο μέρη κάθε φέρετρου προκειμένου να αυξήσουν τη χωρητικότητα του θαλάμου».

Το ξύλο βρισκόταν σε «κακή κατάσταση», όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων. Έτσι ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες για τη συντήρησή τους.

«Η ομάδα των αρχαιολόγων συντηρητών πραγματοποίησε επείγουσες εργασίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των φθαρμένων ινών ξύλου και του αποδυναμωμένου στρώματος βαμμένου σοβά, [καθώς και] ενός προσεκτικού μηχανικού καθαρισμού για την απομάκρυνση των αποθέσεων χωρίς να επηρεαστούν τα ζωντανά χρώματα», σημείωσε το υπουργείο.

Ο ταφικός θάλαμος στη Δυτική Όχθη της πόλης Λούξορ περιείχε πολλά φέρετρα, τα οποία ήταν προσεκτικά τοποθετημένα ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο ο χώρος. Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

Η δύσκολη ταυτοποίηση των νεκρών

Οι αρχαιολόγοι προσπαθούν επί του παρόντος να ταυτοποιήσουν σε ποιους νεκρούς ανήκουν τα συγκεκριμένα φέρετρα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς στα φέρετρα αναγράφονται οι τίτλοι των νεκρών αλλά όχι τα ονόματά τους.

«Ο πιο συνηθισμένος τίτλος είναι "Ψάλτης του Άμμωνα", γεγονός που ανοίγει νέους ορίζοντες για τη μελέτη της τάξης των ψαλτών και των τραγουδιστών εκείνης της περιόδου», δήλωσαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάθι δήλωσε ότι η ανακάλυψη «αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στα διακεκριμένα αρχαιολογικά ευρήματα της Αιγύπτου».

Οι πάπυροι, μερικοί από τους οποίους είναι ακόμη σφραγισμένοι, αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες, μόλις γίνει αποκατάσταση και η μετάφρασή τους. Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου

«Αυτό αντανακλά την πλήρη και διαρκή υποστήριξη που παρέχει το αιγυπτιακό κράτος στην αρχαιολογική έρευνα, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της πολιτισμικής και ανθρώπινης αξίας της», σημείωσε ο υπουργός.

Η ανακάλυψη αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων που έχουν γίνει στην Αίγυπτο το τελευταίο διάστημα. Τον Δεκέμβριο, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εντόπισαν ένα «σκάφος αναψυχής» κοντά στο παλάτι της Κλεοπάτρας Ζ΄ στο βασιλικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Τον Οκτώβριο, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα φρούριο που είχε χτιστεί κατά μήκος της αρχαίας στρατιωτικής οδού που αναφέρεται στο Βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

