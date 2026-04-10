Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

Εντοπίστηκαν επίσης φέρετρα στοιβαγμένα σε ταφικό θάλαμο, που είναι λαξευμένος μέσα σε βράχο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

«Οι πάπυροι διαφέρουν σε μέγεθος και θεωρούνται πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ενώ ο κόσμος αναμένει τα αποτελέσματα μετά την αποκατάσταση και τη μετάφρασή τους», δήλωσαν αξιωματούχοι. 

Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
  • Ανακαλύφθηκαν οκτώ παπύροι ηλικίας 3.000 ετών σε κρύπτη με φέρετρα ψαλτών του Άμμωνα στην περιοχή Κούρνα της Λούξορ.
  • Οι πάπυροι βρέθηκαν μέσα σε πήλινο αγγείο και φέρουν αρχικές σφραγίδες από πηλό, ενώ η μετάφρασή τους αναμένεται να αποκαλύψει σημαντικές ιστορικές πληροφορίες.
  • Τα φέρετρα ήταν στοιβαγμένα σε λαξευμένο σε βράχο ταφικό θάλαμο και το ξύλο τους βρίσκεται σε κακή κατάσταση, με ήδη ξεκινήσει εργασίες συντήρησης.
  • Η ταυτοποίηση των νεκρών είναι δύσκολη, καθώς στα φέρετρα αναγράφονται μόνο οι τίτλοι και όχι τα ονόματα, με πιο συνηθισμένο τίτλο τον «Ψάλτη του Άμμωνα».
  • Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική προσθήκη στην αιγυπτιακή αρχαιολογία και εντάσσεται στη στρατηγική διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Μία σπάνια ανακάλυψη έκαναν αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο, που εντόπισαν παπύρους, που χρονολογούνται πριν 3.000 χρόνια και έχουν να προσφέρουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες όταν αποκρυπτογραφηθούν.

Οι οκτώ σπάνιοι πάπυροι, που εντοπίστηκαν σε κρύπτη με πολύχρωμα φέρετρα των «ψαλτών του Άμμωνα», χρονολογούνται από την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο της αρχαίας Αιγύπτου, η οποία άρχισε με τον θάνατο του Φαραώ Ραμσή ΙΑ’ από το 1070 π.Χ. έως το 664 π.Χ. Το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την ανακάλυψη μόλις τον περασμένο μήνα.

Οι πάπυροι αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια ανασκαφής στην περιοχή Κούρνα στη Δυτική Όχθη της πόλης Λούξορ, κοντά στον τάφο του νάνου και γνωστού υπηρέτη των Φαραώ, Σενέμπ.

Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν σπάνιους πάπυρους που χρονολογούνται από την Τρίτη Μεταβατική Περίοδο, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Πού εντοπίστηκαν

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τους αρχαίους παπύρους μέσα σε ένα μεγάλο πήλινο αγγείο. Ορισμένοι από τους παπύρους έφεραν ακόμη τις αρχικές σφραγίδες τους από πηλό, ηλικίας 3.000 ετών.

«Διαφέρουν σε μέγεθος και θεωρούνται πολύτιμη πηγή πληροφοριών, ενώ ο κόσμος αναμένει τα αποτελέσματα μετά την αποκατάσταση και τη μετάφρασή τους», ανέφερε το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Τα φέρετρα των ψαλτών του Άμμωνα, δηλαδή όσων έψαλαν στον ναό που ήταν αφιερωμένοι στον θεό Άμμωνα, βρέθηκαν στοιβαγμένα σε έναν ορθογώνιο ταφικό θάλαμο λαξευμένο σε βράχο.

Αιγύπτιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν όλο τον χώρο και τοποθέτησαν «τα φέρετρα σε 10 οριζόντιες σειρές και διαχωρίζοντας τα δύο μέρη κάθε φέρετρου προκειμένου να αυξήσουν τη χωρητικότητα του θαλάμου».

Το ξύλο βρισκόταν σε «κακή κατάσταση», όπως επισημάνθηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων. Έτσι ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες για τη συντήρησή τους.

«Η ομάδα των αρχαιολόγων συντηρητών πραγματοποίησε επείγουσες εργασίες συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των φθαρμένων ινών ξύλου και του αποδυναμωμένου στρώματος βαμμένου σοβά, [καθώς και] ενός προσεκτικού μηχανικού καθαρισμού για την απομάκρυνση των αποθέσεων χωρίς να επηρεαστούν τα ζωντανά χρώματα», σημείωσε το υπουργείο.

Ο ταφικός θάλαμος στη Δυτική Όχθη της πόλης Λούξορ περιείχε πολλά φέρετρα, τα οποία ήταν προσεκτικά τοποθετημένα ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο ο χώρος.

Η δύσκολη ταυτοποίηση των νεκρών

Οι αρχαιολόγοι προσπαθούν επί του παρόντος να ταυτοποιήσουν σε ποιους νεκρούς ανήκουν τα συγκεκριμένα φέρετρα. Αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, καθώς στα φέρετρα αναγράφονται οι τίτλοι των νεκρών αλλά όχι τα ονόματά τους.

«Ο πιο συνηθισμένος τίτλος είναι "Ψάλτης του Άμμωνα", γεγονός που ανοίγει νέους ορίζοντες για τη μελέτη της τάξης των ψαλτών και των τραγουδιστών εκείνης της περιόδου», δήλωσαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σέριφ Φάθι δήλωσε ότι η ανακάλυψη «αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στα διακεκριμένα αρχαιολογικά ευρήματα της Αιγύπτου».

Οι πάπυροι, μερικοί από τους οποίους είναι ακόμη σφραγισμένοι, αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες ιστορικές πληροφορίες, μόλις γίνει αποκατάσταση και η μετάφρασή τους.

«Αυτό αντανακλά την πλήρη και διαρκή υποστήριξη που παρέχει το αιγυπτιακό κράτος στην αρχαιολογική έρευνα, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της πολιτισμικής και ανθρώπινης αξίας της», σημείωσε ο υπουργός.

Η ανακάλυψη αυτή είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά σημαντικών αρχαιολογικών ανακαλύψεων που έχουν γίνει στην Αίγυπτο το τελευταίο διάστημα. Τον Δεκέμβριο, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εντόπισαν ένα «σκάφος αναψυχής» κοντά στο παλάτι της Κλεοπάτρας Ζ΄ στο βασιλικό λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

Τον Οκτώβριο, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα φρούριο που είχε χτιστεί κατά μήκος της αρχαίας στρατιωτικής οδού που αναφέρεται στο Βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:48ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Επιστρέφει σήμερα στη Γη - Τα δεκατρία λεπτά «κόλασης» και το «δεν υπάρχει σχέδιο Β»

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: Tο Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ»

07:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας: Όλα τα δεδομένα κι η 10η θέση στο UEFA Ranking που δυσκόλεψε

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Afrika Bambaataa - Ήταν πρωτοπόρος του hip hop

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:21TRAVEL

Καλαμαύκα: Τα «Μετέωρα» της Κρήτης αναγεννιούνται – Οι 40 πηγές «ξύπνησαν» ξανά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι viral λαμπάδες της Θεσσαλονίκης: Chat Gpt, «six-seven», κοκτέιλ και… χειριστήρια PlayStation

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα με... άγχος: Ακριβότερο αρνί, λιγότερες ποσότητες – Όλα όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν σε τάφο πάπυροι 3.000 ετών – Τα μηνύματα τους δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί

06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ «Ελ Νίνιο» φέτος: Η «θερμική βόμβα» του Ειρηνικού φέρνει παγκόσμια ατμοσφαιρική επανεκκίνηση

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συννεφιά και ψύχρα σήμερα Μεγάλη Παρασκευή - Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αττική

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η αφή και η μεταφορά στην Ελλάδα - Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

07:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πασχαλινές κόντρες αντιπολίτευσης με Γεωργιάδη, Λαζαρίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ και... πτυχία

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

07:25LIFESTYLE

Οκτώ σειρές που θα δούμε την επόμενη τηλεοπτική χρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ