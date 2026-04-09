Το Ισραήλ σφυροκοπά ξανά τον Λίβανο: «Καταφέραμε σκληρό πλήγμα» λέει ο αρχηγός του στρατού

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ με Ισραηλινούς στρατιώτες στον νότιο Λίβανο. 9 Απριλίου 2026

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου άμυνας του Ισραήλ δήλωσε τη Μεγάλη Πέμπτη ότι η χώρα του κατάφερε «σκληρό πλήγμα» στη Χεζμπολάχ με τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές της χθες, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για την κατάσταση στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει χερσαία επίθεση κατά του φιλοϊρανικού κινήματος.

«Καθώς προχωράτε και επιχειρείτε στην πρώτη γραμμή, εμείς καταφέραμε χθες (σ.σ.: Τετάρτη) σκληρό και ισχυρό πλήγμα στη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ στα στρατεύματα που αναπτύχθηκαν επί του πεδίου.

Δήλωσε ότι οι μαχητές του ισλαμιστικού κινήματος, συμμάχου της Τεχεράνης, είχαν εγκαταλείψει τα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ, μετά τις πρωτοφανούς μεγέθους φονικές αεροπορικές επιδρομές.

Άρχισαν ξανά οι βομβαρδισμοί

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άρχισε να βομβαρδίζει θέσεις μαχητών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγο μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να αρχίσει συνομιλίες με τη Βηρυτό για τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος.

«Πριν από λίγο, ο ισραηλινός στρατός άρχισε να χτυπά θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», αναφέρει σύντομη ανακοίνωση του στρατού.