Ανησυχία των Επισκόπων στο Πακιστάν για δικαστική απόφαση

Snapshot Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο του Πακιστάν επικύρωσε τον γάμο ανήλικης χριστιανής με μουσουλμάνο άνδρα, παρά τις αντιδράσεις για απαγωγή και εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκείας.

Η απόφαση προκάλεσε ευρεία διαμαρτυρία και ανησυχία στις χριστιανικές κοινότητες, καθώς θεωρείται ότι ενθαρρύνει εξαναγκαστικούς γάμους και προσηλυτισμούς μειονοτήτων.

Χριστιανικές οργανώσεις και διεθνείς παράγοντες καταγγέλλουν την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων για τον παιδικό γάμο και ζητούν καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της χριστιανικής κοινότητας και εξετάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για ποινές σε περιπτώσεις εξαναγκαστικού προσηλυτισμού.

Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά νομικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών και παιδιών στις μειονότητες του Πακιστάν.

Οι Χριστιανοί στο Πακιστάν γιόρτασαν το Πάσχα — μια σημαντική θρησκευτική εορτή που ακολουθεί 40 ημέρες νηστείας. Κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων λειτουργιών, προσευχές αφιερώθηκαν στην προστασία των χριστιανών κοριτσιών από απαγωγές, εξαναγκαστικούς προσηλυτισμούς και αναγκαστικούς γάμους. Οι προσευχές αυτές συνδέονται άμεσα με πρόσφατη δικαστική απόφαση που επικύρωσε τον γάμο μιας ανήλικης χριστιανής.

Σε πασχαλινή συγκέντρωση στη Λαχόρη, ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών Attaullah Tarar δήλωσε ότι θα συσταθεί σύντομα επιτροπή, η οποία θα συνεργαστεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της χριστιανικής κοινότητας.

Διαμαρτυρίες και κοινωνική αναταραχή

Από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στις 25 Μαρτίου, Χριστιανοί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προχωρήσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η απόφαση επικύρωσε τον ισλαμικό γάμο μιας ανήλικης χριστιανής με μουσουλμάνο άνδρα, γεγονός που, σύμφωνα με ηγέτες της κοινότητας, ενδέχεται να ενθαρρύνει παρόμοιες περιπτώσεις απαγωγών, εξαναγκαστικών προσηλυτισμών και γάμων.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις Τύπου σε πολλές πόλεις, ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν βαθιά ανησυχία.

Στις 4 Απριλίου, μία ημέρα πριν από το Πάσχα, περισσότεροι από 200 Χριστιανοί —άνδρες, γυναίκες και θρησκευτικοί ηγέτες— συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Χαϊντεραμπάντ, υπό την οργάνωση της Εθνικής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη της Καθολικής Εκκλησίας, με επικεφαλής τον επίσκοπο Simon Shukardeen.

Η επίμαχη δικαστική απόφαση

Η απόφαση εκδόθηκε από διμελές τμήμα του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου υπό τον δικαστή Syed Hassan Azhar Rizvi και έκρινε έγκυρο τον γάμο μεταξύ της Maria Bibi, μιας χριστιανής ανήλικης, και του Sheheryar Ahmed, μουσουλμάνου άνδρα. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του πατέρα της, Shahbaz Masih, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του —περίπου 13 ετών— είχε απαχθεί τον Ιούλιο του 2025.

Όσον αφορά την ηλικία, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο νόμος προβλέπει κυρώσεις για γάμους ανηλίκων, ωστόσο επισήμανε ότι τέτοιες ενώσεις δεν θεωρούνται αυτομάτως άκυρες.

Κατηγορίες για επιλεκτική εφαρμογή του νόμου

Χριστιανικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η ερμηνεία ουσιαστικά νομιμοποιεί τον παιδικό γάμο, κάτι που, όπως τονίζουν, έρχεται σε αντίθεση με το πακιστανικό δίκαιο, τις ηθικές αξίες και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί θεωρούν ότι η απόφαση αντικατοπτρίζει μια συντηρητική δικαστική προσέγγιση.

Το θέμα έχει προκαλέσει διεθνή αντίδραση. Βρετανοί βουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους, σημειώνοντας ότι η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και καλά τεκμηριωμένο μοτίβο απαγωγών και εξαναγκαστικών προσηλυτισμών κοριτσιών από θρησκευτικές μειονότητες, ιδιαίτερα Χριστιανών και Ινδουιστών.

Η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων του Πακιστάν επισήμανε ότι οι νόμοι που απαγορεύουν τους γάμους κάτω των 18 ετών δεν εφαρμόζονται με συνέπεια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο πρόεδρός της, επίσκοπος Samson Shukardin, υπογράμμισε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν εκδικάζονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος της Λαχόρης, Khalid Rehmat, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση.

Πολιτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις μεταρρύθμισης

Στις 31 Μαρτίου, χριστιανοί βουλευτές συναντήθηκαν στη Λαχόρη για να εξετάσουν τις επιπτώσεις της απόφασης. Στη συνέχεια, ο Felbous Christopher, μέλος της επαρχιακής συνέλευσης, κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για περιπτώσεις εξαναγκαστικού προσηλυτισμού. Το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν το ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και επικίνδυνο, επισημαίνοντας ότι πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι οικογένειες υφίστανται πιέσεις και εκφοβισμό. Οι αρχές κατηγορούνται συχνά για ανεπαρκή διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

Ευρύτερες ανησυχίες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων

Η οργάνωση Minority Concern προειδοποιεί ότι η υπόθεση εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν και εγείρει σοβαρά ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Οι συνέπειες της απόφασης, όπως σημειώνει, είναι πολυεπίπεδες — νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές.

Ένα ακόμη αμφιλεγόμενο στοιχείο είναι ότι, βάσει θρησκευτικού δικαίου, επιτρέπεται σε μουσουλμάνους άνδρες να παντρεύονται γυναίκες από τις λεγόμενες «Λαούς της Βίβλου», όπως οι Χριστιανές. Οι επικριτές θεωρούν ότι η δικαστική απόφαση επηρεάστηκε περισσότερο από θρησκευτικές αντιλήψεις παρά από συνταγματικές αρχές.

Σε δήλωση που εκδόθηκε στο Λονδίνο, Βρετανοί βουλευτές κάλεσαν για ενίσχυση της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν. Τόνισαν την ανάγκη εκπαίδευσης των δικαστών σε ζητήματα συναίνεσης, εξαναγκασμού και δικαιωμάτων μειονοτήτων, ενώ υπενθύμισαν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών ότι τα κορίτσια από μειονότητες παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα σε πιέσεις, πρόωρους γάμους και αμφιλεγόμενους προσηλυτισμούς.