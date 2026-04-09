Ανησυχία των Επισκόπων στο Πακιστάν για δικαστική απόφαση

Από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στις 25 Μαρτίου, Χριστιανοί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προχωρήσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο του Πακιστάν επικύρωσε τον γάμο ανήλικης χριστιανής με μουσουλμάνο άνδρα, παρά τις αντιδράσεις για απαγωγή και εξαναγκασμό σε αλλαγή θρησκείας.
  • Η απόφαση προκάλεσε ευρεία διαμαρτυρία και ανησυχία στις χριστιανικές κοινότητες, καθώς θεωρείται ότι ενθαρρύνει εξαναγκαστικούς γάμους και προσηλυτισμούς μειονοτήτων.
  • Χριστιανικές οργανώσεις και διεθνείς παράγοντες καταγγέλλουν την επιλεκτική εφαρμογή των νόμων για τον παιδικό γάμο και ζητούν καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων.
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της χριστιανικής κοινότητας και εξετάζονται νομοθετικές πρωτοβουλίες για ποινές σε περιπτώσεις εξαναγκαστικού προσηλυτισμού.
  • Η υπόθεση αναδεικνύει σοβαρά νομικά και κοινωνικά ζητήματα σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών και παιδιών στις μειονότητες του Πακιστάν.
Snapshot powered by AI

Οι Χριστιανοί στο Πακιστάν γιόρτασαν το Πάσχα — μια σημαντική θρησκευτική εορτή που ακολουθεί 40 ημέρες νηστείας. Κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων λειτουργιών, προσευχές αφιερώθηκαν στην προστασία των χριστιανών κοριτσιών από απαγωγές, εξαναγκαστικούς προσηλυτισμούς και αναγκαστικούς γάμους. Οι προσευχές αυτές συνδέονται άμεσα με πρόσφατη δικαστική απόφαση που επικύρωσε τον γάμο μιας ανήλικης χριστιανής.

Σε πασχαλινή συγκέντρωση στη Λαχόρη, ο ομοσπονδιακός υπουργός Πληροφοριών Attaullah Tarar δήλωσε ότι θα συσταθεί σύντομα επιτροπή, η οποία θα συνεργαστεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της χριστιανικής κοινότητας.

Διαμαρτυρίες και κοινωνική αναταραχή

Από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στις 25 Μαρτίου, Χριστιανοί σε ολόκληρη τη χώρα έχουν προχωρήσει σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Η απόφαση επικύρωσε τον ισλαμικό γάμο μιας ανήλικης χριστιανής με μουσουλμάνο άνδρα, γεγονός που, σύμφωνα με ηγέτες της κοινότητας, ενδέχεται να ενθαρρύνει παρόμοιες περιπτώσεις απαγωγών, εξαναγκαστικών προσηλυτισμών και γάμων.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με συγκεντρώσεις και συνεντεύξεις Τύπου σε πολλές πόλεις, ενώ οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν βαθιά ανησυχία.

Στις 4 Απριλίου, μία ημέρα πριν από το Πάσχα, περισσότεροι από 200 Χριστιανοί —άνδρες, γυναίκες και θρησκευτικοί ηγέτες— συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Χαϊντεραμπάντ, υπό την οργάνωση της Εθνικής Επιτροπής για τη Δικαιοσύνη και την Ειρήνη της Καθολικής Εκκλησίας, με επικεφαλής τον επίσκοπο Simon Shukardeen.

Η επίμαχη δικαστική απόφαση

Η απόφαση εκδόθηκε από διμελές τμήμα του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου υπό τον δικαστή Syed Hassan Azhar Rizvi και έκρινε έγκυρο τον γάμο μεταξύ της Maria Bibi, μιας χριστιανής ανήλικης, και του Sheheryar Ahmed, μουσουλμάνου άνδρα. Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή του πατέρα της, Shahbaz Masih, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του —περίπου 13 ετών— είχε απαχθεί τον Ιούλιο του 2025.

Όσον αφορά την ηλικία, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο νόμος προβλέπει κυρώσεις για γάμους ανηλίκων, ωστόσο επισήμανε ότι τέτοιες ενώσεις δεν θεωρούνται αυτομάτως άκυρες.

Κατηγορίες για επιλεκτική εφαρμογή του νόμου

Χριστιανικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή η ερμηνεία ουσιαστικά νομιμοποιεί τον παιδικό γάμο, κάτι που, όπως τονίζουν, έρχεται σε αντίθεση με το πακιστανικό δίκαιο, τις ηθικές αξίες και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί θεωρούν ότι η απόφαση αντικατοπτρίζει μια συντηρητική δικαστική προσέγγιση.

Το θέμα έχει προκαλέσει διεθνή αντίδραση. Βρετανοί βουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία τους, σημειώνοντας ότι η υπόθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και καλά τεκμηριωμένο μοτίβο απαγωγών και εξαναγκαστικών προσηλυτισμών κοριτσιών από θρησκευτικές μειονότητες, ιδιαίτερα Χριστιανών και Ινδουιστών.

Η Διάσκεψη Καθολικών Επισκόπων του Πακιστάν επισήμανε ότι οι νόμοι που απαγορεύουν τους γάμους κάτω των 18 ετών δεν εφαρμόζονται με συνέπεια, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική. Ο πρόεδρός της, επίσκοπος Samson Shukardin, υπογράμμισε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν εκδικάζονται με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, ο αρχιεπίσκοπος της Λαχόρης, Khalid Rehmat, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση.

Πολιτικές πρωτοβουλίες και προτάσεις μεταρρύθμισης

Στις 31 Μαρτίου, χριστιανοί βουλευτές συναντήθηκαν στη Λαχόρη για να εξετάσουν τις επιπτώσεις της απόφασης. Στη συνέχεια, ο Felbous Christopher, μέλος της επαρχιακής συνέλευσης, κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για περιπτώσεις εξαναγκαστικού προσηλυτισμού. Το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση από την αρμόδια επιτροπή.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν το ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και επικίνδυνο, επισημαίνοντας ότι πολλές υποθέσεις δεν καταγγέλλονται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι οικογένειες υφίστανται πιέσεις και εκφοβισμό. Οι αρχές κατηγορούνται συχνά για ανεπαρκή διερεύνηση τέτοιων περιστατικών.

Ευρύτερες ανησυχίες για τα δικαιώματα των μειονοτήτων

Η οργάνωση Minority Concern προειδοποιεί ότι η υπόθεση εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν και εγείρει σοβαρά ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Οι συνέπειες της απόφασης, όπως σημειώνει, είναι πολυεπίπεδες — νομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές.

Ένα ακόμη αμφιλεγόμενο στοιχείο είναι ότι, βάσει θρησκευτικού δικαίου, επιτρέπεται σε μουσουλμάνους άνδρες να παντρεύονται γυναίκες από τις λεγόμενες «Λαούς της Βίβλου», όπως οι Χριστιανές. Οι επικριτές θεωρούν ότι η δικαστική απόφαση επηρεάστηκε περισσότερο από θρησκευτικές αντιλήψεις παρά από συνταγματικές αρχές.

Σε δήλωση που εκδόθηκε στο Λονδίνο, Βρετανοί βουλευτές κάλεσαν για ενίσχυση της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν. Τόνισαν την ανάγκη εκπαίδευσης των δικαστών σε ζητήματα συναίνεσης, εξαναγκασμού και δικαιωμάτων μειονοτήτων, ενώ υπενθύμισαν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών ότι τα κορίτσια από μειονότητες παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτα σε πιέσεις, πρόωρους γάμους και αμφιλεγόμενους προσηλυτισμούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Διπλωματικός πυρετός στη Μέση Ανατολή υπό την απειλή νέας ανάφλεξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως τις 17 Απριλίου

04:53ΚΟΣΜΟΣ

Σειρήνες συναγερμού στο Ισραήλ έπειτα από εκτοξεύσεις ρουκετών από τον Λίβανο

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε»

03:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάλεσαν για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ιράκ

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέες διαταγές εκκένωσης στο Λίβανο

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ζητά από το Ιράν να επιτρέψει την πλοήγηση στα Στενά

02:27ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Θα τηρήσει την πασχαλινή εκεχειρία αν την εφαρμόσει η Ρωσία

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών που τραυματίστηκε σε βομβαρισμό

01:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Η Βαλένθια θα κέρδιζε και τους... Λέικερς» - Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Προειδοποιεί εναντίον της επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ

00:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Στάρμερ συζήτησαν για τα Στενά του Ορμούζ

00:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τα σενάρια που φέρνουν τους «πράσινους» στην πρώτη εξάδα της Euroleague

00:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 21-16 ο Παναθηναϊκός και «τελικός» με Εφές

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η αυθεντική κρητική νηστίσιμη συνταγή που κάνει θραύση και που πρέπει να δοκιμάσετε

23:50ΚΑΙΡΟΣ

Μεγάλη Παρασκευή: Με τι καιρό θα κάνουμε Επιτάφιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

00:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Κάποιοι δεν έχουν καταλάβει σε ποιο σύλλογο βρίσκονται»

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Διαβατήρια: Τι αλλάζει από αύριο - Ποιους αφορά

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτη δήλωση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο: «Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Απριλίου

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

23:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Αυτό είναι το δέντρο του Ιούδα - Εντυπωσιάζει με το ρόδινο χρώμα του

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η κορύφωση του Θείου Δράματος

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν για τα Στενά: «Αυτή δεν είναι η συμφωνία που έχουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ