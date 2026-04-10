Ιταλία: 12χρονος έχασε τη ζωή του σε τζακούζι - Το φίλτρο του «ρούφηξε» το πόδι και τον εγκλώβισε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονο παιδί στην Ιταλία, όταν το πόδι του εγκλωβίστηκε στην ρουφήχτρα ενός τζακούζι, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

Ο Ματέο βρισκόταν με τους γονείς του στο σπα του ξενοδοχείου στην πόλη Πεναμπίλι της Ιταλίας, όταν περίπου στις 10:30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, το πόδι του ρουφήχτηκε από το στόμιο ενώ λειτουργούσε το σύστημα υδρομασάζ.

Το παιδί έμεινε εγκλωβισμένο κάτω από το νερό για περίπου 5 λεπτά, χρόνος που αποδείχθηκε μοιραίος, καθώς του προκλήθηκαν ανεπανόρθωτες βλάβες.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου διέκοψε την παροχή του ρεύματος για να απεγκλωβίσουν το παιδί, το οποίο διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Μάλιστα, έγινε αεροδιακομιδή, ενώ επανήλθε ο καρδιακός του ρυθμός, μετά την επιτυχημένη ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, η βλάβη που προκλήθηκε στον εγκέφαλό του ήταν μεγάλη κι έτσι ενώ βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη, οι γονείς του αποφάσισαν να δωρίσουν τα όργανά του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ουμπέρτο Γκραμέντσι, δήλωσε ότι οι γονείς του παιδιού, Μαουρίτσιο και Νικολέτα, αφού ενημερώθηκαν στις 9 Απριλίου ότι το παιδί ήταν εγκεφαλικά νεκρό, έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για τη δωρεά των οργάνων του.