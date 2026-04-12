Φλωρεντία: Το διάσημο μονοπάτι της Μαδέρας ανοίγει ξανά

Το πεζοπορικό μονοπάτι της Φλωρεντίας στη Μαδέρα επαναλειτουργεί μετά από δύο χρόνια που παρέμεινε κλειστό λόγω πυρκαγιάς το 2024.

Η διαδρομή των 7 χιλιομέτρων ενώνει τρεις από τις ψηλότερες κορυφές του νησιού και προσφέρει εντυπωσιακή πεζοπορία μέσα από βουνά, σήραγγες και πανοραμικά τοπία πάνω από τα σύννεφα.

Παράληλα επιβάλλεται εισιτήριο 10,50€ για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για συντήρηση, ασφάλεια και διαχείριση των επισκεπτών.