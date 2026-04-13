Βρετανία: Δεν θα συμμετέχει στον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούζ

Η βρετανική κυβέρνηση διαχωρίζει τη θέση της από τη σκληρή γραμμή της Ουάσιγκτον, καθώς ο Κιρ Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο τον έλεγχο κάθε πλοίου που κινείται στην περιοχή. Παρά την πίεση, η Ντάουνινγκ Στριτ επιλέγει μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση για τη διασφάλιση της εμπορικής ναυσιπλοΐας.

Εστίαση στην αποναρκοθέτηση

Αντί για την αποστολή πλοίων κρούσης για την επιβολή του αποκλεισμού, η Βρετανία επικεντρώνει τη δράση της στην εκκαθάριση της θαλάσσιας οδού. Σύμφωνα με την ανταπόκριση από το Λονδίνο, θα αναπτυχθούν βρετανικά ναρκαλιευτικά για να διασφαλίσουν ότι το πέρασμα παραμένει ασφαλές από τις νάρκες που έχουν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Η κίνηση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου κατέρρευσαν, οδηγώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο στην απόφαση να διακόψει κάθε οικονομικό όφελος του Ιράν από τα διόδια των Στενών.

Συντονισμός με τη Γαλλία



Την ίδια ώρα, η βρετανική ηγεσία στρέφεται προς τους Ευρωπαίους εταίρους της για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Ο Κιρ Στάρμερ είχε επικοινωνία με τον Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας ότι Λονδίνο και Παρίσι εργάζονται πυρετωδώς για τη συγκρότηση μιας ευρείας διεθνούς συμμαχίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας χωρίς την άμεση εμπλοκή στις επιθετικές ενέργειες του αμερικανικού ναυτικού, αναδεικνύοντας μια σαφή απόσταση στις τακτικές που ακολουθούν οι δύο πλευρές του Ατλαντικού.

