Oυγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο στο 97% της ενσωμάτωσης

Το δεξιό Tisza κόμμα του Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικού προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων -έφτασε στο 97%- από την εκλογική επιτροπή της χώρας.

Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.