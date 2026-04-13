Ουγγαρία: «Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγκιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους» λέει ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχάρη χθες Κυριακή το βράδυ τον Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικό της δεξιάς προσκείμενο στην ΕΕ, για την «εμφατική νίκη» του ίδιου και του κόμματός του Tisza στις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία επί του λαϊκιστή εθνικιστή απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν -με τον οποίο συγκρουόταν συχνά-, υποσχόμενος να εντείνει τη διμερή συνεργασία «προς το συμφέρον των δυο εθνών».

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μάγκιαρ και στο Tisza για την εμφατική νίκη τους (...) Είμαστε έτοιμοι για συναντήσεις και εποικοδομητική συνεργασία προς το συμφέρον των δυο εθνών, της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι μέσω X.