Προειδοποίηση ΟΗΕ: Έρχεται αγροδιατροφική καταστροφή αν παραταθεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Μια παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια αγροδιατροφική καταστροφή, διαταράσσοντας τις εξαγωγές λιπασμάτων και ενέργειας, αυξάνοντας τις τιμές των τροφίμων και πιέζοντας τις αποδόσεις των καλλιεργειών, προειδοποιεί ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Μαξίμο Τορέρο, τόνισε ότι οι φτωχότερες χώρες είναι οι πιο εκτεθειμένες λόγω των αγροτικών τους ημερολογίων, καθώς καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε βασικές εισροές μπορούν γρήγορα να οδηγήσουν σε χαμηλότερη παραγωγή, υψηλότερο πληθωρισμό και βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη.

Ο FAO εκτιμά επίσης ότι οι παγκόσμιες τιμές των λιπασμάτων μπορεί να κινηθούν κατά μέσο όρο 15% έως 20% υψηλότερα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εφόσον η κρίση συνεχιστεί.