Νορβηγία: 14χρονος έκλεψε λεωφορείο και οδήγησε μέχρι τη Σουηδία

Ένα λεωφορείο από μια εταιρία δημόσιων συγκοινωνιών έκλεψε ένας 14χρονος στη Νορβηγία και το οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι τη Σουηδία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική αστυνομία.

Η εταιρεία ειδοποίησε την αστυνομία νωρίς σήμερα το πρωί μόλις αντιλήφθηκε την κλοπή και εντόπισε το όχημα στη γειτονική χώρα με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας.

Η σουηδική αστυνομία συνέλαβε τον έφηβο κοντά στη νοτιοδυτική σουηδική πόλη Γκέτεμποργκ, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο ήταν το κίνητρό του.

Ο αστυνομικός που διεξήγαγε την έρευνα, Ρούνε Ισάκσεν, δήλωσε στον νορβηγικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK ότι ο 14χρονος έκανε μόνος του το ταξίδι, αφού έκλεψε το λεωφορείο στο Βέστμπι, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Όσλο.

