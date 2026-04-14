Επιτυχής δοκιμή για το Gaganyaan: Η ISRO κάνει βήμα προς την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της Ινδίας

Έπειτα από διαδοχικές αποτυχίες εκτοξεύσεων του PSLV και μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, ο ISRO ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη Ολοκληρωμένη Δοκιμή Αερομεταφοράς και Ρίψης (IADT-02), ένα κρίσιμο τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποστολή Gaganyaan.

«Η IADT-02 για την αποστολή Gaganyaan πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Satish Dhawan Space Centre στις 10 Απριλίου… Ένα προσομοιωμένο διαστημικό σκάφος πληρώματος, βάρους περίπου 5,7 τόνων —όσο προβλέπεται και για την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή G1— ανυψώθηκε από ελικόπτερο Indian Air Force Chinook σε ύψος περίπου 3 χιλιομέτρων και απελευθερώθηκε πάνω από καθορισμένη θαλάσσια ζώνη κοντά στις ακτές της Σριχαρικότα», ανέφερε ο οργανισμός.

Η IADT-02 αποτελεί συνέχεια της IADT-01, που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου οκτώ μήνες (24 Αυγούστου 2025), αν και η νέα δοκιμή είχε προγραμματιστεί νωρίτερα. Όπως και σε άλλα στάδια του προγράμματος Gaganyaan, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις.

Σε σχέση με την πρώτη δοκιμή (5 τόνοι), το βάρος του μοντέλου αυξήθηκε στους 5,7 τόνους. «Ήταν σημαντικό να προσεγγίσουμε τη μάζα που θα χρησιμοποιηθεί στις μη επανδρωμένες αποστολές. Όλες οι παράμετροι κινήθηκαν εντός των αναμενόμενων ορίων και πλέον εστιάζουμε στα επόμενα τεστ», δήλωσε ο διευθυντής του VSSC, A Rajarajan.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ενεργοποιήθηκαν 10 αλεξίπτωτα τεσσάρων διαφορετικών τύπων με ακριβή χρονική ακολουθία, μειώνοντας σταδιακά την ταχύτητα για ασφαλή προσθαλάσσωση. Το προσομοιωμένο σκάφος ανακτήθηκε επιτυχώς με τη συνεργασία του Indian Navy, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιβράδυνσης με αλεξίπτωτα.

Η ρίψη πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο της Βεγγάλης και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά από την απογείωση έως την ανάκτηση, ενώ η τελική ανάπτυξη των αλεξίπτωτων ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 2-3 λεπτά.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την ετοιμότητα της αποστολής Gaganyaan G1, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού και του DRDO.

Νωρίτερα, ο υπουργός Jitendra Singh συνεχάρη τον ISRO, κάνοντας λόγο για «σημαντικό ορόσημο» ενόψει της πρώτης επανδρωμένης διαστημικής αποστολής της Ινδίας, που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία, το χρονοδιάγραμμα παραμένει φιλόδοξο, καθώς υπάρχουν ακόμη κρίσιμες τεχνολογίες που πρέπει να δοκιμαστούν πριν η Ινδία στείλει ανθρώπους στο διάστημα.