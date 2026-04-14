Επιτυχής δοκιμή για το Gaganyaan: Η ISRO κάνει βήμα προς την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της Ινδίας

  • Η ISRO ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη Ολοκληρωμένη Δοκιμή Αερομεταφοράς και Ρίψης (IADT
  • 02) για την αποστολή Gaganyaan στον Κόλπο της Βεγγάλης.
  • Το προσομοιωμένο διαστημικό σκάφος βάρους 5,7 τόνων απελευθερώθηκε από ελικόπτερο σε ύψος 3 χιλιομέτρων και ανακτήθηκε με τη συνεργασία του Indian Navy.
  • Κατά τη δοκιμή ενεργοποιήθηκαν 10 αλεξίπτωτα τεσσάρων τύπων που επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιβράδυνσης για ασφαλή προσθαλάσσωση.
  • Η επιτυχία της δοκιμής αποτελεί σημαντικό βήμα προς την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή Gaganyaan G1, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού και του DRDO.
  • Παρά την πρόοδο, το χρονοδιάγραμμα παραμένει φιλόδοξο καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν ακόμη κρίσιμες τεχνολογικές δοκιμές πριν την επανδρωμένη αποστολή.
Έπειτα από διαδοχικές αποτυχίες εκτοξεύσεων του PSLV και μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, ο ISRO ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη Ολοκληρωμένη Δοκιμή Αερομεταφοράς και Ρίψης (IADT-02), ένα κρίσιμο τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποστολή Gaganyaan.

«Η IADT-02 για την αποστολή Gaganyaan πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Satish Dhawan Space Centre στις 10 Απριλίου… Ένα προσομοιωμένο διαστημικό σκάφος πληρώματος, βάρους περίπου 5,7 τόνωνόσο προβλέπεται και για την πρώτη μη επανδρωμένη αποστολή G1— ανυψώθηκε από ελικόπτερο Indian Air Force Chinook σε ύψος περίπου 3 χιλιομέτρων και απελευθερώθηκε πάνω από καθορισμένη θαλάσσια ζώνη κοντά στις ακτές της Σριχαρικότα», ανέφερε ο οργανισμός.

Η IADT-02 αποτελεί συνέχεια της IADT-01, που είχε πραγματοποιηθεί πριν από περίπου οκτώ μήνες (24 Αυγούστου 2025), αν και η νέα δοκιμή είχε προγραμματιστεί νωρίτερα. Όπως και σε άλλα στάδια του προγράμματος Gaganyaan, έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις.

Σε σχέση με την πρώτη δοκιμή (5 τόνοι), το βάρος του μοντέλου αυξήθηκε στους 5,7 τόνους. «Ήταν σημαντικό να προσεγγίσουμε τη μάζα που θα χρησιμοποιηθεί στις μη επανδρωμένες αποστολές. Όλες οι παράμετροι κινήθηκαν εντός των αναμενόμενων ορίων και πλέον εστιάζουμε στα επόμενα τεστ», δήλωσε ο διευθυντής του VSSC, A Rajarajan.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, ενεργοποιήθηκαν 10 αλεξίπτωτα τεσσάρων διαφορετικών τύπων με ακριβή χρονική ακολουθία, μειώνοντας σταδιακά την ταχύτητα για ασφαλή προσθαλάσσωση. Το προσομοιωμένο σκάφος ανακτήθηκε επιτυχώς με τη συνεργασία του Indian Navy, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιβράδυνσης με αλεξίπτωτα.

Η ρίψη πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο της Βεγγάλης και διήρκεσε περίπου 45 λεπτά από την απογείωση έως την ανάκτηση, ενώ η τελική ανάπτυξη των αλεξίπτωτων ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 2-3 λεπτά.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την ετοιμότητα της αποστολής Gaganyaan G1, με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτικού και του DRDO.

Νωρίτερα, ο υπουργός Jitendra Singh συνεχάρη τον ISRO, κάνοντας λόγο για «σημαντικό ορόσημο» ενόψει της πρώτης επανδρωμένης διαστημικής αποστολής της Ινδίας, που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος.

Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία, το χρονοδιάγραμμα παραμένει φιλόδοξο, καθώς υπάρχουν ακόμη κρίσιμες τεχνολογίες που πρέπει να δοκιμαστούν πριν η Ινδία στείλει ανθρώπους στο διάστημα.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις τιμές των επόμενων ημερών

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο - Νεκρός δικυκλιστής

08:38TRAVEL

Η Σκόπελος και η Άνδρος ανάμεσα στους 13 μη συμβατικούς προορισμούς του κόσμου για το 2026​

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μικρό θαύμα της φύσης: Το δέντρο που φύτεψαν ως έφηβοι «γέμισε» νέα κλαδιά όταν εκείνη έμεινε έγκυος

08:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπογράφεται σήμερα η σύμβαση για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Διάρρηξη και σοβαρές ζημιές στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας – Δείτε εικόνες

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

07:49WHAT THE FACT

Οι 10 απλές φράσεις που «χτίζουν» αμέσως σχέσεις εμπιστοσύνης

07:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα» - Το SMS που εστάλη σε φίλη τη άτυχης κοπέλας

07:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Μαΐου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά Ταμείο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διχάζει η οδηγία για την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει «πρόκληση» διπλωματικό έγγραφο της Ιαπωνίας

07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:54ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

07:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα» - Το SMS που εστάλη σε φίλη τη άτυχης κοπέλας

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο - Νεκρός δικυκλιστής

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Ένα μικρό θαύμα της φύσης: Το δέντρο που φύτεψαν ως έφηβοι «γέμισε» νέα κλαδιά όταν εκείνη έμεινε έγκυος

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ