Φωτιά πάνω από το γήπεδο του Καματερού - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαϊου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση πάνω από το γήπεδο του Καματερού.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς καθώς καίει ξέρα χόρτα και λίγα πεύκα.

