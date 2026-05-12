Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»

Ο Γιώργος Λιάγκας παραδέχτηκε πως η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του στην τηλεόραση

Newsbomb

Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»
Eurokinissi
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Λιάγκας δηλώνει αβέβαιος για το τηλεοπτικό του μέλλον και δεν αποκλείει η φετινή σεζόν να είναι η τελευταία του στην τηλεόραση.
  • Ζητά αξιοπρεπές μπάτζετ για την εκπομπή του και τους συνεργάτες του, το οποίο θεωρεί απαραίτητο για την παραγωγή ποιοτικού αποτελέσματος.
  • Τονίζει την έλλειψη ενότητας και συνδικαλισμού στον τηλεοπτικό χώρο, γεγονός που θεωρεί ότι έχει επιδεινώσει την κατάσταση μετά την εμφάνιση του διαδικτύου.
  • Επισημαίνει πως οι περικοπές σε μια εκπομπή επηρεάζουν αρνητικά και άλλες παραγωγές, αλλά κάποιοι στον χώρο δεν αντιλαμβάνονται αυτή τη διασύνδεση.
  • Καλεί τους ανθρώπους της τηλεόρασης να αφήσουν τα προσωπικά και να λειτουργήσουν οργανωμένα για το κοινό καλό του κλάδου.
Snapshot powered by AI

Αβέβαιος για το που θα τον βρει η νέα τηλεοπτική σεζόν και για το αν θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην τηλεόραση εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος με αφορμή τα όσα είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις όσων δουλεύουν στην τηλεόραση, σχολίασε και τη δική του κατάσταση.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ανήκει στην κατηγορία των παρουσιαστών που διεκδικούν το αντίστοιχο μπάτζετ για την εκπομπή του, αλλά και για τους συνεργάτες του.

«Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω… Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά.

Λοιπόν… Είμαι σε μία θέση, που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω! Όμως μπορώ να πω ότι «παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το budget, το minimum που πρέπει να ‘ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, να είναι αυτό!». Ε, το ‘χω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές budget για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κατάλαβες; Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουνε. Δεν θα πω «δώσε στη Καμπούρη 1000 ή 800 ή 1200». Θα πω όμως «θέλω για τους ανθρώπους μου αυτό το budget», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Καταλαβαίνουν ότι αν χτυπήσει η δικιά μου καμπάνα, θα χτυπήσει και του δίπλα. Κι αν πάρει φωτιά το ένα σπίτι, θ’ αρχίσουν να παίρνουν όλα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Γιατί κάποιοι χαίρονται… σου λέει «Ζητάνε περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα!». Δεν καταλαβαίνουν, ότι άμα γίνουν περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα, θα γίνουνε… λελογισμένες. Άμα μπει η φωτιά εδώ… Αν κοπεί εδώ Α, εκεί θα κοπεί Δύο». Αυτό δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί χαίρονται κάποιοι. Αυτή είναι η βλακεία που ‘ναι στο χώρο αυτό και λέω ότι κάποιες φορές… πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά τέτοια και να λειτουργήσουμε λίγο οργανωμένα! Δηλαδή, υπάρχει συνδικαλισμός παντού. Στη τηλεόραση δεν υπάρχει συνδικαλισμός! Ήρθε το διαδίκτυο και η τηλεόραση φυλλορρόησε εν μία νυκτί. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν είναι ενωμένη η τηλεόραση. Γιατί ο ένας χαίρεται στη τηλεόραση με την αποτυχία του άλλου. Αν καταλάβουν ότι η αποτυχία του δίπλα κάποια στιγμή σηματοδοτεί και μια δική μας αποτυχία και πτώση, θα ‘ταν διαφορετικά τα πράγματα», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τρεις βασικοί άξονες και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτούνται τρεις υπουργοί, ενώ ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σε υψηλά δεκαετιών εκτόξευσε το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου η πολιτική αβεβαιότητα για το μέλλον του Στάρμερ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την έκπτωση 4%

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος της Καλιφόρνια παραδέχεται ότι ήταν μυστική κατάσκοπος της Κίνας

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Metallica: Μετά την Αθήνα στην Τουρκία - «Συλλέγουμε έμπνευση στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη»

16:27ΕΥ ΖΗΝ

Ενισχύεται το GLP-1 φυσικά; Ποιες τροφές και συνήθειες μπορούν να το πετύχουν

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μακρόν στην αφρικανική σύνοδο κορυφής - Μάλωσε στα.. αγγλικά το απείθαρχο ακροατήριο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου - Κανονικά λειτουργούν τα άλλα καταστήματα

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά πάνω από το γήπεδο του Καματερού - Επί τόπου η Πυροσβεστική

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: «Μπράβο που έβαλες τον Τραμπ στη θέση του» - Βίντεο

15:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Επιτέθηκε με ύποπτο υγρό στην πρώην σύντροφό του– Δίωξη σε βάρος 50χρονου

15:44LIFESTYLE

Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

15:15LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ