Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»

Αβέβαιος για το που θα τον βρει η νέα τηλεοπτική σεζόν και για το αν θα συνεχίσει να εμφανίζεται στην τηλεόραση εμφανίστηκε ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος με αφορμή τα όσα είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις όσων δουλεύουν στην τηλεόραση, σχολίασε και τη δική του κατάσταση.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του στην τηλεόραση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ανήκει στην κατηγορία των παρουσιαστών που διεκδικούν το αντίστοιχο μπάτζετ για την εκπομπή του, αλλά και για τους συνεργάτες του.

«Εγώ που ‘χω κάνει 30 χρόνια μία πορεία στη τηλεόραση. Δεν ξέρω… Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά.

Λοιπόν… Είμαι σε μία θέση, που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε. Ειλικρινά σας μιλάω! Όμως μπορώ να πω ότι «παιδιά, για να γίνει αυτή η εκπομπή, το budget, το minimum που πρέπει να ‘ναι για να βγάζει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, να είναι αυτό!». Ε, το ‘χω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές budget για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κατάλαβες; Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουνε. Δεν θα πω «δώσε στη Καμπούρη 1000 ή 800 ή 1200». Θα πω όμως «θέλω για τους ανθρώπους μου αυτό το budget», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Καταλαβαίνουν ότι αν χτυπήσει η δικιά μου καμπάνα, θα χτυπήσει και του δίπλα. Κι αν πάρει φωτιά το ένα σπίτι, θ’ αρχίσουν να παίρνουν όλα. Αυτό δεν καταλαβαίνουν. Γιατί κάποιοι χαίρονται… σου λέει «Ζητάνε περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα!». Δεν καταλαβαίνουν, ότι άμα γίνουν περικοπές στην εκπομπή του Λιάγκα, θα γίνουνε… λελογισμένες. Άμα μπει η φωτιά εδώ… Αν κοπεί εδώ Α, εκεί θα κοπεί Δύο». Αυτό δεν καταλαβαίνουνε. Γιατί χαίρονται κάποιοι. Αυτή είναι η βλακεία που ‘ναι στο χώρο αυτό και λέω ότι κάποιες φορές… πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά τέτοια και να λειτουργήσουμε λίγο οργανωμένα! Δηλαδή, υπάρχει συνδικαλισμός παντού. Στη τηλεόραση δεν υπάρχει συνδικαλισμός! Ήρθε το διαδίκτυο και η τηλεόραση φυλλορρόησε εν μία νυκτί. Ξέρετε γιατί; Γιατί δεν είναι ενωμένη η τηλεόραση. Γιατί ο ένας χαίρεται στη τηλεόραση με την αποτυχία του άλλου. Αν καταλάβουν ότι η αποτυχία του δίπλα κάποια στιγμή σηματοδοτεί και μια δική μας αποτυχία και πτώση, θα ‘ταν διαφορετικά τα πράγματα», συμπλήρωσε ο παρουσιαστής.