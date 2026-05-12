Έρευνα: 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύουν πως η επίθεση σε βάρος του Τραμπ ήταν σκηνοθετημένη

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στιγμιότυπο από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών στο Λευκό Οίκο

  • Έρευνα της NewsGuard δείχνει ότι περίπου 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύει πως η επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο ήταν σκηνοθετημένη.
  • Οι νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών είναι πιο πιθανό να θεωρούν το περιστατικό σκηνοθετημένο σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.
  • Το 24% πιστεύει ότι ήταν σκηνοθετημένη η απόπειρα δολοφονίας στην Πενσυλβάνια, ενώ το 16% πιστεύει το ίδιο για την απόπειρα στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ.
  • Το 21% των Δημοκρατικών, το 11% των ανεξάρτητων και το 3% των Ρεπουμπλικάνων πιστεύουν πως και τα τρία περιστατικά ήταν σκηνοθετημένα.
  • Η έρευνα αναδεικνύει τον ευρύτερο σκεπτικισμό των Αμερικανών απέναντι στην κυβέρνηση και τον Τύπο, καθώς και τον ρόλο της θεατρικότητας στην προεδρία του Τραμπ.
Μια πρόσφατη έρευνα της NewsGuard, μιας εταιρείας που αξιολογεί την αξιοπιστία των διαδικτυακών ειδησεογραφικών μέσων στις ΗΠΑ, έδειξε ότι περίπου 1 στους 4 Αμερικανούς πιστεύει ότι η επίθεση σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ που σημειώθηκε τον Απρίλιο στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν σκηνοθετημένη.

Σύμφωνα με την έκθεση την οποία επικαλείται η Washington Post, οι ερωτηθέντες ηλικίας 18 έως 29 ετών στην πλειοψηφία τους πιστεύουν πως το περιστατικό ήταν σκηνοθετημένο σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Παρά το γεγονός πως ακόμη δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις θεωρίες συνωμοσίας περί «στημένων επιθέσεων» στις εκδηλώσεις του Τραμπ, αρκετοί εξακολουθούν να πιστεύουν πως το αντίθετο.

Το περιστατικό του Απριλίου συνέβη μετά από δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Τραμπ το 2024: η μία σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια και η δεύτερη στο Trump International Golf Club στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Όσον αφορά την απόπειρα δολοφονίας στην Πενσυλβάνια, το 24% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι ήταν σκηνοθετημένη. Παράλληλα, το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι η απόπειρα δολοφονίας στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ ήταν σκηνοθετημένη. Συνολικά, το 21% των ερωτηθέντων ψηφοφόρων των Δημοκρατικών δήλωσε ότι πιστεύει ότι και τα τρία περιστατικά ήταν σκηνοθετημένα, σε σύγκριση με το 11% των ανεξάρτητων και το 3% των Ρεπουμπλικάνων.

Σκεπτικισμός

«Είναι πολύ εντυπωσιακό», δήλωσε η Σοφία Ρούμπινσον, συντάκτρια στο NewsGuard. Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τον ευρύτερο σκεπτικισμό που νιώθουν οι Αμερικανοί απέναντι στην κυβέρνηση και τον Τύπο, πρόσθεσε.

Η Τζόαν Ντόνοβαν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης που ειδικεύεται στη μελέτη της χειραγώγησης από τα μέσα ενημέρωσης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η θεατρικότητα στην προεδρία του Τραμπ.

«Φαίνεται απίστευτα “χολιγουντιακό” να φανταστεί κανείς ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη σκηνή», είπε η Ντόνοβαν αναφερόμενη στη λήψη φωτογραφιών κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών. «Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός έχει μετατραπεί σε ριάλιτι σόου».

