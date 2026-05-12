Παγώνια έχουν προκαλέσει... αναστάτωση σε χωριό της Ιταλίας

Kάτοικοι του μικρού ιταλικού χωριού Πούντα Μαρίνα, έχουν χωριστεί στα δύο, καθώς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν... παγώνια που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή, τα οποία τους προκαλούν συνεχή αναστάτωση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Vita in Diretta» για την ιταλική δημόσιας τηλεόρασης Rai 1, τα πτηνά βρίσκονται εκεί εδώ και χρόνια.

Πολλαπλασιάστηκαν ραγδαία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, φτάνοντας τα 120 πτηνά, και τώρα οι κάτοικοι του χωριού προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν ανθρώπινου τρόπους για να συνυπάρξουν με αυτά τα όμορφα πουλιά.

Ωστόσο, κάποιοι κάτοικοι επιθυμούν να απομακρυνθούν τα πτηνά, καθώς οι δυνατές και απότομες κραυγές των παγωνιών, τρομάζουν τους ντόπιους κατά την διάρκεια της νύχτας, ενώ συχνά προκαλούν και ζημιές σε κήπους και αυλές.

«Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε», αναφέρει ένας κάτοικος στο τοπικό μέσο.

Τοπικοί εκπρόσωποι θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν πρακτικά μέτρα που θα εξισορροπούν την ευημερία των ζώων με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.