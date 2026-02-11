Η ISRO επιταχύνει τα σχέδια για ινδικό διαστημικό σταθμό

Η Ινδία επιταχύνει τα βήματά της προς την εγκαθίδρυση του δικού της διαστημικού σταθμού, ενώ ταυτόχρονα προχωρά δυναμικά το επανδρωμένο πρόγραμμα Gaganyaan. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής Προγράμματος της ISRO, Imtiyaz Ahmed, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες για περίπου 80 δορυφόρους, οι οποίοι θα ενισχύσουν καθοριστικά τις διαστημικές και τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας.

Δορυφορικός «στόλος» για επιστήμη, ασφάλεια και διαχείριση κρίσεων

Οι υπό ανάπτυξη δορυφόροι αναμένεται να διαδραματίσουν καίριο ρόλο σε τομείς όπως:

η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία,

η διαχείριση φυσικών καταστροφών,

η εσωτερική ασφάλεια,

τα συστήματα πλοήγησης,

καθώς και η αναμετάδοση κρίσιμων σημάτων της αποστολής Gaganyaan προς τη Γη.

Σύμφωνα με τον Ahmed, τα έργα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της διαστημικής αυτονομίας της Ινδίας και της τεχνολογικής της αυτάρκειας.

Παράλληλες μεγάλες αποστολές

Η ISRO «τρέχει» ταυτόχρονα σειρά φιλόδοξων προγραμμάτων, όπως:

Αποστολές Παρατήρησης της Γης (Earth Observation),

το σύστημα πλοήγησης Navigation with Indian Constellation (NVS),

το Indian Data Relay Satellite System (IDRSS),

το επανδρωμένο πρόγραμμα Gaganyaan,

καθώς και την αποστολή προς την Αφροδίτη (Venus Orbiter Mission).

Το σύνολο αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώνει την ολοένα και διευρυνόμενη παρουσία της Ινδίας στη διαστημική επιστήμη, την εξερεύνηση και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες.

Από τον Aryabhata στο μέλλον

Οι δηλώσεις του Ινδού αξιωματούχου έγιναν με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την εκτόξευση του Aryabhata (19 Απριλίου 1975), του πρώτου ινδικού δορυφόρου που αναπτύχθηκε εγχώρια. Ο δορυφόρος, που πήρε το όνομά του από τον αρχαίο Ινδό μαθηματικό και αστρονόμο, αποτέλεσε ορόσημο στην επιστημονική πορεία της χώρας.

Παρά τους περιορισμένους τεχνολογικούς πόρους της εποχής του Ψυχρού Πολέμου, η επιτυχία του Aryabhata έθεσε τα θεμέλια για τη μελλοντική ανάπτυξη της ISRO, η οποία σήμερα συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες διαστημικές υπηρεσίες παγκοσμίως.

Επένδυση στη νέα γενιά

Με αφορμή το χρυσό ιωβηλαίο, η ISRO εγκαινίασε πανεθνικό πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σαμαστιπούρ της Μπιχάρ, με τη συμμετοχή μαθητών από πέντε σχολεία.

Οι επιστήμονες παρουσίασαν το έργο και τις προοπτικές της διαστημικής βιομηχανίας, ενώ μοιράστηκαν προσωπικές εμπειρίες, τονίζοντας ότι πολλοί από αυτούς προέρχονται από σχολεία με διδασκαλία στα Χίντι. Το μήνυμα προς τους μαθητές ήταν σαφές: τα μεγάλα όνειρα μπορούν να ξεκινήσουν από οπουδήποτε.

Με την επιτάχυνση των σχεδίων για διαστημικό σταθμό και την ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δορυφορικού δικτύου, η Ινδία φαίνεται αποφασισμένη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της παγκόσμιας διαστημικής δραστηριότητας