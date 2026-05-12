Σύλληψη 27χρονου στη Θεσσαλονίκη - Καταζητούνταν στην Τουρκία για διακίνηση ναρκωτικών
Αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του
Συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) στη Θεσσαλονίκη 27χρονος, υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL, κατόπιν αιτήματος των αρχών της πατρίδας του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διωκτικών αρχών, ο 27χρονος καταζητείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Τουρκία.
Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
