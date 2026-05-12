Πάτρα: Απόδραση αλλοδαπού από την Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας

Snapshot Ένας 30χρονος αλλοδαπός δραπέτευσε από Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Ο άνδρας νοσηλευόταν μετά από παρενοχλητική συμπεριφορά στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου της Πάτρας.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε έρευνες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω πληροφοριών ότι ο 30χρονος είχε μαχαίρι.

Ο δραπέτης εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου μία ώρα μετά σε περιοχή του Ρίου εκτός της Πανεπιστημιακής ζώνης.

Ο 30χρονος μεταφέρθηκε εκ νέου για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) στην Αστυνομία μετά από ενημέρωση της ΕΛΑΣ για απόδραση αλλοδαπού από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό ο οποίος νοσηλευόταν στην Κλινική ύστερα από διαρκή παρενοχλητική δραστηριότητά του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα στην Φοιτητική Εστία.

Αμέσως μετά την απόδρασή του, ενημερώθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών και της Άμεσης Δράσης.

Μάλιστα οι έρευνες έγιναν με όλα τα μέτρα που προβλέπονται αφού οι πληροφορίες ανέφεραν πως ο 30χρονος έφερε μαχαίρι.

Τελικά μέσα σε μία περίπου ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε περιοχή του Ρίου (εκτός της Πανεπιστημιακής ζώνης) και τον οδήγησαν εκ νέου για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική.

Διαβάστε επίσης