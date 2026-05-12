Κέρκυρα: Νεκρός βρέθηκε 56χρονος λίγες ώρες μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5) ένας άνδρας στο σπίτι του, στην περιοχή Κανάλια Κέρκυρας.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες του περιστατικού.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοχειρία καθώς δίπλα του εντοπίστηκε κυνηγετικό όπλο με το οποίο εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πρόκειται για 56χρονο ο οποίος είχε αφεθεί ελεύθερος τη Δευτέρα (11/5) με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στον ανακριτή όπου οδηγήθηκε αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού κάτω των 15 ετών.

