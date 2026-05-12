Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο: Σώοι και ασφαλείς οι δύο άνδρες που αναζητούνταν

Snapshot Έληξε η αναζήτηση δύο νεαρών αντρών που είχαν χαθεί στην περιοχή Γκόλνα του Ολύμπου.

Οι δύο περιπατητές επικοινώνησαν με τους οικείους τους και δήλωσαν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Η επιχείρηση εντοπισμού οργανώθηκε από την Πυροσβεστική και την Αστυνομία χωρίς να απαιτηθεί επέμβαση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν εννιά πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και η Ομάδα Ορεινής Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι νεαροί επέστρεψαν στο Λιτόχωρο μετά την επικοινωνία τους με τις αρχές και τους συγγενείς τους. Snapshot powered by AI

Έληξε η κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών αντρών, οι οποίοι κινούνταν στον Όλυμπο και τα ίχνη τους χάθηκαν από χθες το απόγευμα στη θέση Γκόλνα, λίγο έξω από το Λιτόχωρο.

Οι συγγενείς των νεαρών ανησύχησαν, καθώς τα τηλέφωνά τους ήταν κλειστά και επικοινώνησαν με την αστυνομία και την πυροσβεστική υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το voria.gr, από νωρίς σήμερα το πρωί στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό τους, στη θέση Γκόλνα, ωστόσο δεν χρειάστηκε καμία παρέμβαση, αφού επικοινώνησαν με τους δικούς τους, είπαν πως είναι καλά και επιστρέφουν στο Λιτόχωρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν εννιά πυροσβέστες από την ΠΥ Λιτοχώρου και η ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.

Διαβάστε επίσης