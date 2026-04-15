BBC: θα περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας – η μεγαλύτερη μείωση εδώ και 15 χρόνια

Το BBC αναμένεται να περικόψει 2.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας μείωσης κόστους κατά 10% μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το προσωπικό του βρετανικού δικτύου ενημέρωσης ενημερώθηκε για τις σημαντικές απολύσεις κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχε όλο το προσωπικό, το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι περικοπές αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού στο BBC εδώ και σχεδόν 15 χρόνια και συμπίπτουν με την προετοιμασία του πρώην στελέχους της Google, Matt Brittin, να αναλάβει τη θέση του γενικού διευθυντή τον προσεχή μήνα.

Ο ειδησεογραφικός οργανισμός έχει επίσης πρόσφατα παρουσιάσει σχέδια για δραστική συρρίκνωση της ομάδας δημοσιογράφων που είναι υπεύθυνη για την κάλυψη εθνικών γεγονότων, όπως βασιλικές εκδηλώσεις και κρατικές κηδείες, σε ένα μόνο μέλος προσωπικού με τη στήριξη freelancers.

Η BBC έχει δηλώσει στο παρελθόν:

«Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε επιτύχει εξοικονομήσεις άνω του μισού δισεκατομμυρίου βρετανικών λιρών, μεγάλο μέρος των οποίων έχουμε επανεπενδύσει στο περιεχόμενό μας σε όλο το BBC».

«Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά μέσων, συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε σημαντικές οικονομικές πιέσεις. Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εξοικονομήσεις τα επόμενα τρία χρόνια της τάξης του 10% του κόστους μας».

«Αυτό αφορά στο να γίνει το BBC πιο παραγωγικό και να δώσει προτεραιότητα στην ενημέρωση προς το κοινό, ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη σχέση ποιότητας-κόστους, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον».