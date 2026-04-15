Αυστρία: Τελευταία στιγμή αναβλήθηκε επιστροφή οικογένειας Αφγανών μεταναστών στην Ελλάδα

Δύο οικογένειες μεταναστών από το Αφγανιστάν που έλαβαν άσυλο στην Ελλάδα το 2024, αλλά στη συνέχεια ταξίδεψαν στην Αυστρία, ενδέχεται να επιστραφούν στη χώρα πρώτης εισόδου τους στην ΕΕ, παρόλο που οι οικογένειες θεωρούνται ως ευάλωτες ομάδες.

Η μία από τις δύο οικογένειες, μια ανύπαντρη μητέρα με την τετράχρονη κόρη της, συνελήφθη στην Άνω Αυστρία τη Δευτέρα και μεταφέρθηκε στη Βιέννη, όπου κρατήθηκε στην οδό Τσίνεργκασε. Ο δικηγόρος Νόρμπερτ Κίτενμπεργκερ, ο οποίος εκπροσωπεί τη μονογονεϊκή οικογένεια μαζί με τον δικηγόρο της, Καρινθίας Κρίστιαν Τον, έλαβε πληροφορίες ότι είχε ήδη προγραμματιστεί συγκεκριμένη πτήση προς την Αθήνα. Μητέρα και παιδί επρόκειτο να επιβιβαστούν σε αυτήν την πτήση σήμερα, Τετάρτη.

«Φοβόμαστε ότι αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι τραυματικά για το παιδί», δήλωσε ο δικηγόρος.

Αυτό που προφανώς δεν έλαβαν υπόψη οι αξιωματούχοι ήταν ότι εκκρεμούσε επίσης μια καταγγελία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία δεν είχε ακόμη ληφθεί απόφαση, και είχε ζητηθεί αναστολή εκτέλεσης. Ο δικηγόρος ενημέρωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Δευτέρα για την επικείμενη απέλαση και η απόφαση ελήφθη την Τρίτη. Ως αποτέλεσμα, η γυναίκα και η τετράχρονη κόρη της αφέθηκαν ελεύθερες. Το Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε αυτό στην αυστριακή εφημερίδα "Krone". Το ανώτατο δικαστήριο θα συνεδριάσει για την υπόθεση τον Ιούνιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποτυγχάνει η επιστροφή της οικογένειας Αφγανών στη χώρα πρώτης εισόδου, της Ελλάδας.