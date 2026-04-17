ΗΠΑ: Αστυνομική κινητοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα

Έρευνα στο σπίτι του αδελφού του Πάπα Λέοντα διεξήγαγε η αστυνομία του Σικάγο στις ΗΠΑ έπειτα από αναφορά για τοποθέτησης βόμβας.

Αστυνομικοί στο Νιου Λένοξ του Ιλινόις, νοτιοδυτικά του Σικάγου, ανταποκρίθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε απειλή που αφορούσε την οικία του Τζον Πρεβόστ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά. Από την ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε πώς και από ποιον ελήφθη η αναφορά για τη βόμβα.

«Η υποβολή ψευδών αναφορών αυτής της φύσης αποτελεί σοβαρό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις», ανέφερε η δήλωση του αστυνομικού τμήματος. Ο Τζον Πρεβόστ, ένας από τους μεγαλύτερους αδελφούς του Πάπα, δεν σχολίασε το περιστατικό.

Ο Τζον Πρεβόστ δείχνει μια παλιά φωτογραφία των αδελφών του, συμπεριλαμβανομένου του νεοεκλεγέντα Πάπα Λέοντα ΙΔ' Associated Press

Η αστυνομική έρευνα έγινε εν μέσω μιας περιόδου έντασης μεταξύ του Πάπα και του προέδρου Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση ως «δίκαιο πόλεμο» που υποστηρίζεται από τη θέληση του Θεού και του Ιησού. Ο Πάπας Λέων διαφώνησε έντονα και δήλωσε ότι ο Ιησούς «δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο».

Πέρυσι, μετά την ανάδειξη του πρώτου Αμερικανού Πάπα, το ενδιαφέρον στράφηκε στα μέλη της οικογένειάς του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Πρεβόστ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και διευθυντής σχολείου, εμφανίστηκε τακτικά στα ΜΜΕ για να μιλήσει για τη σχέση του με τον αδελφό του.

Η οικογένεια Πρεβόστ έζησε για κάποιο διάστημα στο Ντόλτον του Ιλινόις, λίγο έξω από το Σικάγο, και πήγαινε την εκκλησία και το σχολείο της ενορίας της Αγίας Μαρίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στη νότια πλευρά του Σικάγο. Ο πατέρας του Πάπα ήταν επιθεωρητής σχολείων και η μητέρα του βιβλιοθηκάριος που συμμετείχε ενεργά στη ζωή της ενορίας. Εκτός από τον Τζον και τον Ρόμπερτ, Πρεβόστ, τον Πάπα Λέοντα, η οικογένεια έχει ακόμη έναν γιο, τον Λούις Πρεβόστ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα.

Πέρυσι, ο Τζον Πρεβόστ είπε για τον αδελφό του: «Δεν νομίζω ότι θα μείνει σιωπηλός για πολύ καιρό αν έχει κάτι να πει». Και πρόσθεσε: «Πόσο μακριά θα φτάσει με αυτό μόνο υποθέσεις κάνουμε αλλά δεν θα καθίσει απλώς πίσω. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός που σώπασε».