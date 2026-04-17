ΗΠΑ: Αστυνομική κινητοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα

Το περιστατικό έγινε εν μέσω μιας δημόσιας διαμάχης μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του προέδρου Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο Πάπας Λέων με τον αδελφό του Τζον Πρεβόστ

  • Η αστυνομία του Σικάγο διεξήγαγε έρευνα στο σπίτι του Τζον Πρεβόστ, αδελφού του Πάπα Λέοντα, μετά από αναφορά για τοποθέτηση βόμβας χωρίς να βρεθούν εκρηκτικά.
  • Δεν διευκρινίστηκε η πηγή ή ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αναφορά για τη βόμβα, ενώ ψευδείς αναφορές μπορούν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις.
  • Το περιστατικό συνέβη εν μέσω έντασης μεταξύ του Πάπα Λέοντα και του προέδρου Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν, με αντίθετες απόψεις για τη σύγκρουση.
  • Ο Τζον Πρεβόστ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, δεν σχολίασε το περιστατικό, ενώ η οικογένεια Πρεβόστ έχει μακρά σύνδεση με την περιοχή του Σικάγο.
  • Πέρυσι, ο Τζον Πρεβόστ είχε δηλώσει πως ο Πάπας δεν θα μείνει σιωπηλός αν έχει κάτι να πει για τα θέματα που τον απασχολούν.
Έρευνα στο σπίτι του αδελφού του Πάπα Λέοντα διεξήγαγε η αστυνομία του Σικάγο στις ΗΠΑ έπειτα από αναφορά για τοποθέτησης βόμβας.

Αστυνομικοί στο Νιου Λένοξ του Ιλινόις, νοτιοδυτικά του Σικάγου, ανταποκρίθηκαν το βράδυ της Τετάρτης σε απειλή που αφορούσε την οικία του Τζον Πρεβόστ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά. Από την ανακοίνωση δεν διευκρινίστηκε πώς και από ποιον ελήφθη η αναφορά για τη βόμβα.

«Η υποβολή ψευδών αναφορών αυτής της φύσης αποτελεί σοβαρό αδίκημα και μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις», ανέφερε η δήλωση του αστυνομικού τμήματος. Ο Τζον Πρεβόστ, ένας από τους μεγαλύτερους αδελφούς του Πάπα, δεν σχολίασε το περιστατικό.

Ο Τζον Πρεβόστ δείχνει μια παλιά φωτογραφία των αδελφών του, συμπεριλαμβανομένου του νεοεκλεγέντα Πάπα Λέοντα ΙΔ'

Η αστυνομική έρευνα έγινε εν μέσω μιας περιόδου έντασης μεταξύ του Πάπα και του προέδρου Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τη σύγκρουση ως «δίκαιο πόλεμο» που υποστηρίζεται από τη θέληση του Θεού και του Ιησού. Ο Πάπας Λέων διαφώνησε έντονα και δήλωσε ότι ο Ιησούς «δεν ακούει τις προσευχές εκείνων που διεξάγουν πόλεμο».

Πέρυσι, μετά την ανάδειξη του πρώτου Αμερικανού Πάπα, το ενδιαφέρον στράφηκε στα μέλη της οικογένειάς του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζον Πρεβόστ, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και διευθυντής σχολείου, εμφανίστηκε τακτικά στα ΜΜΕ για να μιλήσει για τη σχέση του με τον αδελφό του.

Η οικογένεια Πρεβόστ έζησε για κάποιο διάστημα στο Ντόλτον του Ιλινόις, λίγο έξω από το Σικάγο, και πήγαινε την εκκλησία και το σχολείο της ενορίας της Αγίας Μαρίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στη νότια πλευρά του Σικάγο. Ο πατέρας του Πάπα ήταν επιθεωρητής σχολείων και η μητέρα του βιβλιοθηκάριος που συμμετείχε ενεργά στη ζωή της ενορίας. Εκτός από τον Τζον και τον Ρόμπερτ, Πρεβόστ, τον Πάπα Λέοντα, η οικογένεια έχει ακόμη έναν γιο, τον Λούις Πρεβόστ, ο οποίος ζει στη Φλόριντα.

Πέρυσι, ο Τζον Πρεβόστ είπε για τον αδελφό του: «Δεν νομίζω ότι θα μείνει σιωπηλός για πολύ καιρό αν έχει κάτι να πει». Και πρόσθεσε: «Πόσο μακριά θα φτάσει με αυτό μόνο υποθέσεις κάνουμε αλλά δεν θα καθίσει απλώς πίσω. Δεν νομίζω ότι θα είναι αυτός που σώπασε».

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με το Ισραήλ – Απρόβλεπτος παράγοντας η Χεζμπολάχ

09:46WHAT THE FACT

Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

09:44WHAT THE FACT

Απολύθηκε αφού υπέστη καρδιακή προσβολή και εξάντλησε την αναρρωτική του άδεια: Έλαβε αποζημίωση 7.500 ευρώ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Μία σύλληψη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομική κινητοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Συγγρού, Κηφισίας – Πού έχει μποτιλιάρισμα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου – Μαζί του κρατούσε έναν φακό και το κινητό του

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα - Μπορεί να υπάρξει νέα συνάντηση το Σαββατοκύριακο

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

08:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η ημικρανία σας ξεκινάει πριν από τις αλλαγές του καιρού

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο: Κατάθεση στο Κογκρέσο για ενίσχυση της χρηματοδότησης Ελλάδας και Κύπρου στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ

08:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Η ελευθερία ναυσιπλοϊας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα»

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 194.000 έλεγχοι με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε αδήλωτα ενοίκια, οφειλές και ενισχύσεις

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

08:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

07:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μία προσαγωγή

07:37ΚΟΣΜΟΣ

 Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

19:15LIFESTYLE

Spoiler: Καθηλωτικές εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» - Τον βρίσκει νεκρό και σοκάρεται

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ