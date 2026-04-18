Κασέμ: Αυτά είναι τα 5 αιτήματα της Χεζμπολάχ για εκεχειρία με το Ισραήλ

Ο Ναΐμ Κασέμ παρουσίασε πέντε προϋποθέσεις για εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που περιλαμβάνουν παύση επιθέσεων, αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων, απελευθέρωση κρατουμένων, επιστροφή κατοίκων και ανοικοδόμηση με αραβική και διεθνή στήριξη.

Ο Κασέμ χαρακτήρισε το έγγραφο εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ως «χωρίς πρακτική σημασία» και προσβολή για τον Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ δηλώνει ανοιχτή σε συνεργασία με τις λιβανικές αρχές και επιδιώκει να «γυρίσει σελίδα», αλλά επισημαίνει ότι οι μαχητές της θα παραμείνουν σε επιφυλακή και θα απαντούν σε παραβιάσεις.

Η κατάπαυση του πυρός απαιτεί πλήρη διακοπή εχθροπραξιών και από τις δύο πλευρές, καθώς η αντίσταση δεν θα αποσύρει τα όπλα της εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία συνολικά.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κασέμ παρουσίασε τι θεωρεί ότι πρέπει να ακολουθήσει μετά την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα, ο Ναΐμ Κάσεμ ανέφερε πέντε προϋποθέσεις που θέλει να περιληφθούν σε μια συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ:

Μόνιμη παύση των επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο — από αέρα, ξηρά και θάλασσα·

Αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τα σύνορα·

Απελευθέρωση των κρατουμένων·

Επιστροφή των κατοίκων στα χωριά και τις πόλεις τους έως τη μεθόριο·

Ανοικοδόμηση με αραβική και διεθνή στήριξη και με εθνική ευθύνη.

Το έγγραφο της συμφωνίας εκεχειρίας που κοινοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ στην αρχή της δεκαήμερης παύσης την Πέμπτη — και το οποίο, όπως ανέφερε, υπέγραψαν τόσο η ισραηλινή όσο και η λιβανική κυβέρνηση — «δεν έχει καμία πρακτική σημασία» και αποτελεί προσβολή για τον Λίβανο, δήλωσε ο Κάσεμ.

Πρόσθεσε ότι η Χεζμπολάχ, η οργάνωση με στήριξη από το Ιράν και έδρα στον Λίβανο, είναι «απολύτως ανοιχτή στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας» με τις λιβανικές αρχές και επικεντρώνεται στο «να γυρίσει σελίδα».

Ωστόσο, συμπλήρωσε: «Κατάπαυση του πυρός σημαίνει πλήρη διακοπή όλων των εχθρικών ενεργειών. Επειδή δεν εμπιστευόμαστε αυτόν τον εχθρό, οι μαχητές της αντίστασης θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη και θα απαντούν αναλογικά σε οποιαδήποτε παραβίαση.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός μόνο από την πλευρά της αντίστασης· πρέπει να τηρείται και από τις δύο πλευρές.»