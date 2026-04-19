Βίντεο: Μαέστρος πέταξε κάτω κατά λάθος βιολί ενός εκατομμυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια κονσέρτου

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης συμφωνικής ορχήστρας στο Λάχτι της Φινλανδίας,

Μιχάλης Παπαδάκος

Βίντεο: Μαέστρος πέταξε κάτω κατά λάθος βιολί ενός εκατομμυρίου ευρώ κατά τη διάρκεια κονσέρτου
Μια σολίστ είδε όλη τη ζωή της να περνά μπροστά από τα μάτια της, όταν αντίκρισε το σπάνιο βιολί του ενός εκατομμυρίου ευρώ με το οποίο έπαιζε, να πέφτει με σφοδρότητα στο πάτωμα, κατά τη διάρκεια κονσέρτου.

Ο μαέστρος, συνεπαρμένος από την έκσταση της στιγμής, διευθύνοντας την ορχήστρα του, κούνησε τα χέρια του με τέτοια ένταση που εκτόξευσε το βιολί από τα χέρια της σολίστ, η οποία έμεινε εμβρόντητη. Άπαντες πάγωσαν μέχρι να διαπιστώσουν ότι το βιολί του θρυλικού οργανοποιού Τζιοβάνι Μπατίστα Γκουνατανίνι δεν είχε υποστεί ζημιά.

Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της εμφάνισης συμφωνικής ορχήστρας στο Λάχτι της Φινλανδίας, λίγο πριν από το φινάλε ενός κονσέρτου του Μπρουχ, το οποίο διηύθυνε ο ο Βρετανός μαέστρος Μάθιου Χολς.

Η σολίστ μίλησε μετά το περιστατικό στον ιστότοπο slippedisc και όπως είπε ως εκ θαύματος, το βιολί δεν έπαθε τίποτα. «Το βιολί ως εκ θαύματος είναι απολύτως εντάξει — χωρίς ρωγμές, ούτε καν γρατζουνιές. Άνοιξε μια σύνδεση που ήδη είχε κολληθεί ξανά, μια πολύ συνηθισμένη διαδικασία. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα και λόγω της υγρασίας. Κατάφερα να βάλω το πόδι μου ανάμεσα στο πάτωμα και το βιολί για να μειώσω την πρόσκρουση. Είχαμε μεγάλη τύχη», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα σε ανάρτησή της στο Instagram, η Ελίνα Βάχαλα απάλλαξε τον μαέστρο από κάθε ευθύνη και όπως ανέφερε θα ήθελε να συνεργαστεί εκ νέου μαζί του. «Έχω παίξει αμέτρητες φορές με την υπέροχη Sinfonia Lahti στην εντυπωσιακή αίθουσα Sibelius, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα με τον μαέστρο Μάθιου Χολς. Από την πρώτη μας συνάντηση διαπιστώσαμε ότι ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι όσον αφορά τη μουσική και οι πρόβες ήταν φανταστικές — ο Μάθιου συνεργάστηκε με την ορχήστρα με τόσο εμπνευσμένο τρόπο που ένιωσα ότι έμαθα πολλά νέα πράγματα σχετικά με την ισορροπία και τη διαμόρφωση των ηχητικών χρωμάτων! Ήρθε η ώρα της συναυλίας, η ορχήστρα ακουγόταν υπέροχα. Και ξέρετε, όταν αισθάνομαι πραγματικά άνετα και συνδεδεμένη με έναν μαέστρο ή έναν συνάδελφο μουσικό, δεν χρειάζεται σχεδόν ποτέ να τους κοιτάζω. Η χημεία και η εμπιστοσύνη υπάρχουν και αυτό αρκεί. Πιστεύω ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο. Η κίνηση άγγιξε ελάχιστα το βιολί, αλλά ήταν γρήγορη. Είχα παίξει την τελευταία συγχορδία του μέρους και είχα χαλαρώσει ελαφρώς τη λαβή μου. Αυτό ήταν το μόνο που χρειάστηκε για να στείλει το βιολί να κάνει τρεις στροφές στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

