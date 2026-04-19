Η νύφη που έγινε viral μίλησε για πρώτη φορά: «Γιατί μου πέταξε μπογιά η κουνιάδα μου στον γάμο»

Μια νύφη που έζησε τον γάμο-παραμύθι της να μετατρέπεται σε εφιάλτη, όταν η κουνιάδα της της πέταξε μαύρη μπογιά πάνω στο νυφικό λίγα λεπτά πριν περπατήσει προς το ιερό, έδωσε για πρώτη φορά τη δική της πλήρη περιγραφή του περιστατικού που έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία.

Η Τζέμα Μονκ, 35 ετών από το Χερν Μπέι στο Κεντ, περιέγραψε στη Daily Mail πώς η μέρα του γάμου της με τον παιδικό της έρωτα, Κεν Μονκ, στις 24 Μαΐου 2024, μετατράπηκε σε σκηνικό χάους στο Οκγουντ Χάουζ στο Μέιντστοουν.

Η επίθεση, όπως αποκαλύφθηκε, έγινε από την Αντόνια «Τόνι» Ίστγουντ, σύζυγο του αδελφού της, Άσλεϊ Ίστγουντ, η οποία φέρεται να πίστευε ότι η Τζέμα είχε προσπαθήσει να της καταστρέψει τον δικό της γάμο έναν χρόνο νωρίτερα.

Το περιστατικό την ημέρα του γάμου

Η Τζέμα περιγράφει ότι είχε μόλις φτάσει στον χώρο της τελετής, συνοδευόμενη από τον πατέρα της και τις παρανύμφους, όταν άκουσε να φωνάζουν το όνομά της. Πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε επίθεση με μαύρη μπογιά στο πρόσωπο, στα μαλλιά και στο νυφικό της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ψυχολογικά αλλά και να βραχεί το φόρεμα και των παρανύμφων.

Μέσα στο χάος, η ίδια αντέδρασε ενστικτωδώς και καταδίωξε την Τόνι Ίστγουντ, πιάνοντάς την από τα μαλλιά. Όμως η κατάσταση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή, όταν ο πατέρας της προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί προς τα πίσω και να προσκρούσει σε τοίχο.

Η νύφη άφησε την κουνιάδα της και έσπευσε να βοηθήσει τον πατέρα της, ενώ η δράστις τράπηκε σε φυγή μαζί με τον Άσλεϊ Ίστγουντ.

Η απίστευτη απόφαση να συνεχιστεί ο γάμος

Παρά το σοκ, η Τζέμα Μονκ αποφάσισε να μην ακυρώσει τον γάμο της. Αφού έκανε ντους στον χώρο και της δόθηκε εναλλακτικό νυφικό, λίγες μόλις ώρες αργότερα περπάτησε ξανά προς το ιερό και παντρεύτηκε τον Κεν Μονκ.

Όπως είπε, είχε περιμένει 19 χρόνια για αυτή τη στιγμή και τίποτα δεν θα τη σταματούσε. Η τελετή έγινε κανονικά, αν και με περιορισμένο φωτογραφικό υλικό και εμφανώς επηρεασμένη ατμόσφαιρα.

Το παρελθόν της οικογενειακής έντασης

Η υπόθεση, όπως εξηγεί η ίδια, δεν ξεκίνησε εκείνη την ημέρα. Η ρήξη φαίνεται να είχε ξεκινήσει μετά τον γάμο του Άσλεϊ Ίστγουντ και της Τόνι Ίστγουντ τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν η ίδια η Τζέμα και ο σύζυγός της δεν είχαν κληθεί.

Η Τόνι φέρεται αργότερα να έστειλε αιφνιδιαστικά μηνύματα στην Τζέμα, κατηγορώντας την ότι προσπάθησε να της χαλάσει τον γάμο και ότι την είχε σκοντάψει επίτηδες στην τελετή. Η Τζέμα αρνήθηκε κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένα τέτοιο περιστατικό.

Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με την Τόνι, η οποία, όπως είπε, είχε αφήσει προηγούμενη οικογένεια για να είναι με τον Άσλεϊ.

Η προετοιμασμένη επίθεση και οι κατηγορίες

Η Τζέμα υποστηρίζει ότι η επίθεση στον γάμο της ήταν προσχεδιασμένη. Όπως λέει, η Τόνι και ο Άσλεϊ είχαν κρυφτεί κοντά στον χώρο της τελετής και περίμεναν τη στιγμή που θα έφτανε η νύφη.

Μετά την επίθεση, διέφυγαν με αυτοκίνητο και μετακινήθηκαν στο Μάντσεστερ, όπου ζουν πλέον. Η ίδια υποστηρίζει ότι η δράστης είχε δικαιολογήσει την πράξη της ως «εκδίκηση» για τον υποτιθέμενο χαλασμένο γάμο της.

Η Τζέμα αποκάλυψε επίσης ότι εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας με ύποπτο όγκο στο στομάχι, ο οποίος τελικά αποδείχθηκε καλοήθης, κάτι που έκανε την εμπειρία ακόμη πιο ψυχολογικά επιβαρυντική.

Η δικαστική εξέλιξη

Η Αντόνια Ίστγουντ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή για 12 μήνες, καθώς και σε 160 ώρες κοινωνικής εργασίας, αφού δήλωσε ένοχη για δύο κατηγορίες φθοράς ξένης περιουσίας. Επιπλέον, της επιβλήθηκε δεκαετής περιοριστικός όρος και υποχρεώθηκε να καταβάλει αποζημίωση 5.000 λιρών, εκ των οποίων 4.000 στην Τζέμα Μονκ.

Η οικογενειακή διάλυση

Ο Άσλεϊ Ίστγουντ δήλωσε ότι έχει απομακρυνθεί από την αδελφή του και ότι η οικογένεια δεν θέλει πλέον καμία επαφή μαζί της, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπήρξαν εντάσεις πριν από το περιστατικό.

Η Τζέμα, από την πλευρά της, προσπαθεί να αφήσει πίσω της το γεγονός, αν και παραδέχεται ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να κρατήσει φωτογραφίες από τον γάμο της στο σπίτι της, καθώς της προκαλούν έντονες μνήμες.

Μια μέρα που έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής της, κατέληξε σε ένα από τα πιο σοκαριστικά οικογενειακά περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αφήνοντας πίσω της ένα βαθύ ρήγμα που δύσκολα θα επουλωθεί.