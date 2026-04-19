Απειλεί ξανά ο Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν - Αλλιώς «θα ανατιναχτεί ολόκληρο»

«Εάν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχτεί», προειδοποίησε ο Τραμπ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Απειλεί ξανά ο Τραμπ: «Τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν - Αλλιώς «θα ανατιναχτεί ολόκληρο»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να συμφωνήσει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, του οποίου η κυβέρνηση υπέγραψε μια ολοκληρωμένη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.

«Εάν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχτεί», προειδοποίησε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «θα γκρεμίσω τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους».

«Προετοιμαζόμαστε να τους χτυπήσουμε πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ οποιαδήποτε χώρα στο παρελθόν, επειδή δεν μπορείτε να τους αφήσετε να έχουν πυρηνικά όπλα», συνέχισε.

Ο ίδιος, έκανε λόγο για μία συνεχιζόμενη μάχη μεταξύ «μετριοπαθών» και «τρελών» στο Ιράν, λέγοντας ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα ξεκινήσουν σύντομα, καθώς ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναχωρούν για διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή την Τρίτη.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν έχει ήδη «συμφωνήσει σε πολλά» μέρη της συμφωνίας.

