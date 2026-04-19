Τραμπ: «Αύριο στο Πακιστάν οι εκπρόσωποί μου για διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη στάση του Ιράν, που παραβίασε την εκεχειρία και τόνισε ότι δυναμιτίζει το κλίμα ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών στο Πακιστάν.

Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι «πυροβόλησε χθες στα Στενά του Ορμούζ» κάνοντας μια «ολοκληρωτική παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Στην ανάρτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το Ιράν αποφάσισε χθες να ρίξει σφαίρες στα Στενά του Ορμούζ — Μια πλήρης παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του πυρός μας! Πολλές από αυτές στόχευαν ένα γαλλικό πλοίο και ένα φορτηγό πλοίο από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό δεν ήταν ωραίο, έτσι δεν είναι; Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις. Το Ιράν ανακοίνωσε πρόσφατα ότι κλείνει το Στενό, κάτι που είναι περίεργο, επειδή ο αποκλεισμός μας το έχει ήδη κλείσει. Μας βοηθούν χωρίς να το γνωρίζουν, και είναι αυτοί που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα! Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα. Στην πραγματικότητα, πολλά πλοία κατευθύνονται, αυτή τη στιγμή, προς τις ΗΠΑ, το Τέξας, τη Λουιζιάνα και την Αλάσκα, για να φορτώσουν.

Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, κι ελπίζω να την δεχτούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γκρεμίσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

Καταλήγει το μήνυμά του, λέγοντας: «Θα καταρρεύσουν γρήγορα, θα καταρρεύσουν εύκολα και, αν δεν αποδεχτούν τη συμφωνία, θα είναι τιμή μου να κάνω αυτό που πρέπει να γίνει και το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει στο Ιράν από άλλους Προέδρους, τα τελευταία 47 χρόνια. Ήρθε η ώρα να τελειώσει η δολοφονική μηχανή του Ιράν».

